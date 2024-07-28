Олимпиадa
28.07.2024, 20:47

Дети на пьедестале: 14-летняя японка стала олимпийской чемпионкой по скейтбордингу

 
Медалистки ОИ по скейтбордингу
Медалистки ОИ по скейтбордингу
ФОТО: CHRISTIAN BRUNA | Scanpix

14-летняя японская скейтбордистка Коко Есидзава победила на Олимпиаде-2024.

Серебряным призером стала ее соотечественница Лиз Акама, которой 15 лет, бронзовым – 16-летняя бразильянка Райсса Лил.

Скейтбординг

Олимпийские игры-2024

Париж

Женщины

Стрит

1. Коко Есидзава (Япония) – 272,75

2. Лиз Акама (Япония) – 265,95

3. Райсса Лил (Бразилия) – 253,37

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