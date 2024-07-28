Дети на пьедестале: 14-летняя японка стала олимпийской чемпионкой по скейтбордингу

Серебряным призером стала ее соотечественница Лиз Акама, которой 15 лет, бронзовым – 16-летняя бразильянка Райсса Лил.

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