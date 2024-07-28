Гиганты тенниса на ОИ: Надаль и Джокович проведут 60-й матч друг против друга

За выход в 1/8 финала испанец поборется с Новаком Джоковичем.

Их противостояние самое насыщенное в истории мужского тенниса:

общий счет 30:29 в пользу Джоковича;

на грунте – 20:8 в пользу Надаля;

на „Больших шлемах“ – 11:7 в пользу Надаля;

на „Ролан Гаррос“ – 8:2 в пользу Надаля.

Джокович – один из двух соперников, побеждавших Надаля на „Ролан Гаррос“. Он делал это в четвертьфинале-2015 и в полуфинале-2021.

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