28.07.2024, 22:22
Гиганты тенниса на ОИ: Надаль и Джокович проведут 60-й матч друг против друга
ФОТО: | Scanpix
Рафаэль Надаль обыграл Мартона Фучовича в первом круге Олимпиады – 6:1, 4:6, 6:4. Матч продолжался 2,5 часа, пишет Sports.ru.
За выход в 1/8 финала испанец поборется с Новаком Джоковичем.
Их противостояние самое насыщенное в истории мужского тенниса:
общий счет 30:29 в пользу Джоковича;
на грунте – 20:8 в пользу Надаля;
на „Больших шлемах“ – 11:7 в пользу Надаля;
на „Ролан Гаррос“ – 8:2 в пользу Надаля.
Джокович – один из двух соперников, побеждавших Надаля на „Ролан Гаррос“. Он делал это в четвертьфинале-2015 и в полуфинале-2021.
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