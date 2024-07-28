ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (886-й день) | Швейцария не будет перечислять Украине доходы от замороженных российских активов
Подводим итоги очередного дня войны.
Парад в честь дня ВМФ России: в нем не участвовали корабли, об уничтожении которых говорила Украина
Ни один из кораблей, которые, по заявлениям украинских военных, были повреждены или уничтожены за последний год, не принял участие в морском параде в честь дня ВМФ.
Во время трансляции Главного морского парада в честь дня ВМФ показали лишь два корабля Черноморского флота. Ими стали корвет „Меркурий“, который с 2024 года выполняет задачи на российской военной базе в сирийском Тартусе, и фрегат „Адмирал Григорович“.
В этом году трансляция впервые объединила парады в Санкт-Петербурге (традиционная часть его в Кронштадте в этом году была отменена), в Балтийске, Владивостоке, Североморске, Каспийске и на российской базе в сирийском Тартусе.
При этом сам Черноморский флот упоминался дважды во время докладов командующих флотов главнокомандующему ВМФ.
„Военнослужащие частей и соединений Черноморского флота в настоящее время несут боевое дежурство по охране южных рубежей России и выполняют задачи в ходе специальной военной операции“, — заявил диктор во время трансляции.
При этом ни один из кораблей, которые по заявлениям украинской стороны, были за прошедший год повреждены или уничтожены в Черном море, включая приданные силы из других флотов, продемонстрировано не было. С 2022 года украинские военные атаковали более 20 российских кораблей и судов обеспечения — хронику ударов и список потерь можно посмотреть в нашем материале.
При этом в Каспийске в празднике участвовал МРК „Великий Устюг“ (корабль не принадлежит Черноморскому флоту, а является приданными силами), который считается одним из первых, предположительно, поврежденных кораблей с начала войны и который с тех пор уже появлялся на морских парадах.
В этот раз в параде участвовало также несколько кораблей из „дружественных“ стран — два китайских судна, одно из Алжира и одно из Индии в Петербурге, еще два китайских корабля во Владивостоке.
В довоенном 2021 году в параде в Петербурге участвовали три иностранных корабля — из Индии, Ирана и Пакистана. Общее же число продемонстрированных кораблей и подводных лодок тогда превысило 50, в этом же году их, по официальным данным, 25.
Генштаб ВСУ подтвердил атаку по нефтебазе в Курской области
В сообщении Генштаба ВСУ говорится, что украинские военные сегодня ночью атаковали нефтебазу „Полевая“ в Курской области.
Ссылаясь на информацию разведки, в Генштабе заявили, что в районе нефтебазы „работали средства противовоздушной обороны“, в дальнейшем прозвучали „мощные взрывы и пожар, вероятно занялись емкости с нефтепродуктами“.
Украинские военные утверждают, что нефтебаза „Полевая“ состоит из 11 резервуаров общим объемом 7000 кубических метров и „используется, в том числе, и для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ“.
Сегодня утром врио губернатор региона Алексей Смирнов сообщил, что украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Курском районе, в результате загорелись 3 резервуара с топливом. В Минобороны России при этом заявили, что два беспилотника над Курской областью были „перехвачены и уничтожены“ силами ПВО.
В результате обстрела Никополя восемь человек пострадали, среди них двое детей
Председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате обстрела Никополя пострадали 8 человек: из них двоим оказана помощь на месте, еще шестеро обратились в больницы.
Среди пострадавших двое детей, отметил Лысак. Это девочки 1 года и 10 лет.
По его словам, также в результате обстрелов повреждены многоэтажки и инфраструктура, изуродованы киоск, авто, газопроводы и линии электропередач.
Он опубликовал фото последствий атаки.
Швейцария не будет перечислять Украине доходы от замороженных российских активов
Как сообщает издание Swissinfo со ссылкой на швейцарское информационное агентство Keystone-SDA, Швейцария не будет перечислять Украине доходы от замороженных российских активов, как это сделал Евросоюз.
Государственный секретариат по экономическим вопросам подтвердил, что Швейцария не будет следовать подходу ЕС.
В соответствии со швейцарским законодательством и международными обязательствами Швейцария заявила, что не может получать „никаких чрезвычайных доходов в связи со средствами российского центрального банка“. В секретариате уточнили, что эта позиция относится именно к Швейцарии.
По состоянию на апрель 2024 года общая стоимость активов Центрального банка России, замороженных в Швейцарии, составляла чуть более 7 млрд швейцарских франков. Вдобавок в стране заморожены средства, принадлежащих частным лицам или компаниям, связанным с Россией.
В мае страны ЕС договорились об использовании процентов, получаемых от замороженных активов российского центробанка. Как ожидается, проценты будут приносить от 2,5 до 3 млрд евро в год, которые пойдут на поддержку обороны и послевоенного восстановления Украины.
90% доходов, полученных от этих замороженных средств, будут направлены в Европейский фонд мира (EPF), механизм ЕС для управления вмешательством в конфликты, включая поставки оружия. Оставшиеся 10% пойдут в отдельный „Фонд“ ЕС для Украины, созданный для поддержки потребностей страны в восстановлении.
В пятницу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении 1,5 млрд евро на военную и финансовую помощь Украине за счет доходов от замороженных российских активов.
„ЕС поддерживает Украину. Сегодня мы переводим 1,5 млрд евро из замороженных российских активов на оборону и восстановление Украины, — заявила фон дер Ляйен. — Нет лучшего символа и лучшего применения для денег Кремля, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни“.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил благодарность за поддержку. Министерство обороны Украины также высоко оценило помощь ЕС, отметив, что эти средства укрепят обороноспособность Украины.
Россия, в свою очередь, осудила решение ЕС как „незаконное“. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что подобные действия повлекут за собой продуманный ответ со стороны России.
Главные новости ночи и утра
Минобороны РФ сообщило, что ночью 28 июля российские силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников, пытавшихся атаковать территорию России. По данным ведомства, перехвачены и уничтожены пять дронов над Белгородской областью и два — над Курской областью. В Курской области в результате атаки беспилотников начался пожар на нефтебазе.
Утром 28 июля Минобороны также заявило, что два украинских дрона уничтожены над территорией Нижегородской области.
Воздушные силы ВСУ отчитались, что российские войска атаковали Украину управляемой авиационной ракетой X-59 и восемью беспилотниками типа „Шахед“. Ракету и семь дронов сбили силы ПВО, говорится в сообщении украинской армии.
Под удар российский войск попал поселок Камышаны в Херсонской области, сообщили в областной администрации. Взрывную травму, ранение лица, туловища, рук и ног получила 32-летняя женщина. Также пострадали двое детей — 10-летняя девочка и 15-летний мальчик. У девочки — взрывная травма и сотрясение мозга, у мальчика — травма живота и ранение ноги. Среди пострадавших — 75-летняя женщина.
По материалам: BBC News Русская служба, „Медуза“.
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