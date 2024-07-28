Военный дневник
28.07.2024, 20:38

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (886-й день) | Швейцария не будет перечислять Украине доходы от замороженных российских активов

 
ФОТО: SERGEY KOZLOV | EPA/Scanpix

Подводим итоги очередного дня войны.

Парад в честь дня ВМФ России: в нем не участвовали корабли, об уничтожении которых говорила Украина

Ни один из кораблей, которые, по заявлениям украинских военных, были повреждены или уничтожены за последний год, не принял участие в морском параде в честь дня ВМФ.

Во время трансляции Главного морского парада в честь дня ВМФ показали лишь два корабля Черноморского флота. Ими стали корвет „Меркурий“, который с 2024 года выполняет задачи на российской военной базе в сирийском Тартусе, и фрегат „Адмирал Григорович“.

В этом году трансляция впервые объединила парады в Санкт-Петербурге (традиционная часть его в Кронштадте в этом году была отменена), в Балтийске, Владивостоке, Североморске, Каспийске и на российской базе в сирийском Тартусе.

При этом сам Черноморский флот упоминался дважды во время докладов командующих флотов главнокомандующему ВМФ.

„Военнослужащие частей и соединений Черноморского флота в настоящее время несут боевое дежурство по охране южных рубежей России и выполняют задачи в ходе специальной военной операции“, — заявил диктор во время трансляции.

При этом ни один из кораблей, которые по заявлениям украинской стороны, были за прошедший год повреждены или уничтожены в Черном море, включая приданные силы из других флотов, продемонстрировано не было. С 2022 года украинские военные атаковали более 20 российских кораблей и судов обеспечения — хронику ударов и список потерь можно посмотреть в нашем материале.

При этом в Каспийске в празднике участвовал МРК „Великий Устюг“ (корабль не принадлежит Черноморскому флоту, а является приданными силами), который считается одним из первых, предположительно, поврежденных кораблей с начала войны и который с тех пор уже появлялся на морских парадах.

В этот раз в параде участвовало также несколько кораблей из „дружественных“ стран — два китайских судна, одно из Алжира и одно из Индии в Петербурге, еще два китайских корабля во Владивостоке.

В довоенном 2021 году в параде в Петербурге участвовали три иностранных корабля — из Индии, Ирана и Пакистана. Общее же число продемонстрированных кораблей и подводных лодок тогда превысило 50, в этом же году их, по официальным данным, 25.

Генштаб ВСУ подтвердил атаку по нефтебазе в Курской области

В сообщении Генштаба ВСУ говорится, что украинские военные сегодня ночью атаковали нефтебазу „Полевая“ в Курской области.

Ссылаясь на информацию разведки, в Генштабе заявили, что в районе нефтебазы „работали средства противовоздушной обороны“, в дальнейшем прозвучали „мощные взрывы и пожар, вероятно занялись емкости с нефтепродуктами“.

Украинские военные утверждают, что нефтебаза „Полевая“ состоит из 11 резервуаров общим объемом 7000 кубических метров и „используется, в том числе, и для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ“.

Сегодня утром врио губернатор региона Алексей Смирнов сообщил, что украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Курском районе, в результате загорелись 3 резервуара с топливом. В Минобороны России при этом заявили, что два беспилотника над Курской областью были „перехвачены и уничтожены“ силами ПВО.

В результате обстрела Никополя восемь человек пострадали, среди них двое детей

Председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате обстрела Никополя пострадали 8 человек: из них двоим оказана помощь на месте, еще шестеро обратились в больницы.

Среди пострадавших двое детей, отметил Лысак. Это девочки 1 года и 10 лет.

По его словам, также в результате обстрелов повреждены многоэтажки и инфраструктура, изуродованы киоск, авто, газопроводы и линии электропередач.

Он опубликовал фото последствий атаки.

Швейцария не будет перечислять Украине доходы от замороженных российских активов

Как сообщает издание Swissinfo со ссылкой на швейцарское информационное агентство Keystone-SDA, Швейцария не будет перечислять Украине доходы от замороженных российских активов, как это сделал Евросоюз.

Государственный секретариат по экономическим вопросам подтвердил, что Швейцария не будет следовать подходу ЕС.

В соответствии со швейцарским законодательством и международными обязательствами Швейцария заявила, что не может получать „никаких чрезвычайных доходов в связи со средствами российского центрального банка“. В секретариате уточнили, что эта позиция относится именно к Швейцарии.

По состоянию на апрель 2024 года общая стоимость активов Центрального банка России, замороженных в Швейцарии, составляла чуть более 7 млрд швейцарских франков. Вдобавок в стране заморожены средства, принадлежащих частным лицам или компаниям, связанным с Россией.

В мае страны ЕС договорились об использовании процентов, получаемых от замороженных активов российского центробанка. Как ожидается, проценты будут приносить от 2,5 до 3 млрд евро в год, которые пойдут на поддержку обороны и послевоенного восстановления Украины.

90% доходов, полученных от этих замороженных средств, будут направлены в Европейский фонд мира (EPF), механизм ЕС для управления вмешательством в конфликты, включая поставки оружия. Оставшиеся 10% пойдут в отдельный „Фонд“ ЕС для Украины, созданный для поддержки потребностей страны в восстановлении.

В пятницу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении 1,5 млрд евро на военную и финансовую помощь Украине за счет доходов от замороженных российских активов.

„ЕС поддерживает Украину. Сегодня мы переводим 1,5 млрд евро из замороженных российских активов на оборону и восстановление Украины, — заявила фон дер Ляйен. — Нет лучшего символа и лучшего применения для денег Кремля, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни“.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил благодарность за поддержку. Министерство обороны Украины также высоко оценило помощь ЕС, отметив, что эти средства укрепят обороноспособность Украины.

Россия, в свою очередь, осудила решение ЕС как „незаконное“. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что подобные действия повлекут за собой продуманный ответ со стороны России.

Главные новости ночи и утра

  • Минобороны РФ сообщило, что ночью 28 июля российские силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников, пытавшихся атаковать территорию России. По данным ведомства, перехвачены и уничтожены пять дронов над Белгородской областью и два — над Курской областью. В Курской области в результате атаки беспилотников начался пожар на нефтебазе.

  • Утром 28 июля Минобороны также заявило, что два украинских дрона уничтожены над территорией Нижегородской области.

  • Воздушные силы ВСУ отчитались, что российские войска атаковали Украину управляемой авиационной ракетой X-59 и восемью беспилотниками типа „Шахед“. Ракету и семь дронов сбили силы ПВО, говорится в сообщении украинской армии.

  • Под удар российский войск попал поселок Камышаны в Херсонской области, сообщили в областной администрации. Взрывную травму, ранение лица, туловища, рук и ног получила 32-летняя женщина. Также пострадали двое детей — 10-летняя девочка и 15-летний мальчик. У девочки — взрывная травма и сотрясение мозга, у мальчика — травма живота и ранение ноги. Среди пострадавших — 75-летняя женщина.

По материалам: BBC News Русская служба, „Медуза“.

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