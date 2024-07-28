На юго-востоке Эстонии пропал пожилой мужчина, отправившийся купаться в озере

Глава оперативного отдела Лыунаской префектуры Балдур Пильден рассказал Delfi, что члены семьи пропавшего и другие люди сначала сами искали мужчину, как на берегу, так и в воде.

„Спасатели прибыли в течение десяти минут и начали искать мужчину в воде на гидроциклах, - сказал Пильден. - Поиски продолжаются“.

Полиция сообщит дополнительную информацию при первой возможности.

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