ОИ-2024 | Маунтинбайк. Эстонка Яника Лыйв - на 19-м месте, у Франции - золото

Представляющая Эстонию Яника Лыйв, потерявшая время из-за падения, пришла к финишу на 19-ом месте.

Серебряную медаль завоевала американка Хейли Баттен. Бронзу взяла шведская велогонщица Йенне Риссведс. Для сборной США это шестая медаль, у шведов — вторая награда.

Французская велогонщица Лоана Лекомте не смогла закончить дистанцию, совершив падение во время прохождения спуска

После аварии велосипедистку уносили с трассы на носилках. Она была одной из претенденток на медали Олимпиады.

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