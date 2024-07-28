ОИ-2024 | Маунтинбайк. Эстонка Яника Лыйв - на 19-м месте, у Франции - золото
Сегодня, 28 июля, состоялась женская велогонка в дисциплине маунтинбайк в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже. Французская велогонщица Полин Ферран-Прево стала олимпийской чемпионкой в маунтинбайке кросс-кантри. Она принесла первое личное золото сборной Франции на домашней Олимпиаде 2024 года в Париже.
Представляющая Эстонию Яника Лыйв, потерявшая время из-за падения, пришла к финишу на 19-ом месте.
Серебряную медаль завоевала американка Хейли Баттен. Бронзу взяла шведская велогонщица Йенне Риссведс. Для сборной США это шестая медаль, у шведов — вторая награда.
Французская велогонщица Лоана Лекомте не смогла закончить дистанцию, совершив падение во время прохождения спуска
После аварии велосипедистку уносили с трассы на носилках. Она была одной из претенденток на медали Олимпиады.
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