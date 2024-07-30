Женщина обнаружила, что у нее соседи воруют электричество – кто это компенсирует?

„В случае с этим клиентом действительно было установлено, что осуществлялась кража электроэнергии, поскольку силовой кабель соседней квартиры был подключен к распределительной коробке электроподключений клиента без его ведома. В ходе работы электрик отключил кабель соседней квартиры от кабелей электроподключения заказчика, и проблема была устранена. Отдельно оплачивать выезд электрика заказчику не пришлось, его возместила страховка“, – поясняет Калев Сейлмаа, руководитель электротехнической службы Enefit.

Майе считает, что с ней поступили несправедливо, и хочет понять, кто ей возместит убытки.

„Заплатила ему 85 евро. Два часа он работал, проверял проводку в разных местах. Нашел ошибку как раз там, где кухня соседей сходится с нашей спальней. Мастер ее исправил, но сказал: у вас соседи через стенку электричество воруют. То-то меня по той стенке все время током било! Я вызвала электрика из Enefit, он что-то там поделал, сменил провода и плату взял по страховке – 150 евро. И спрашивается, как так получается – у меня воровали электричество 30 лет, и с меня же еще дважды взяли оплату“, – недоумевает женщина.

Женщина полагает, что большое количество электроприборов на кухне соседей могло стать причиной разрядов тока, которые почувствовал и маляр, который красил стены в ее квартире. После этого женщина через квартирное товарищество пригласила электрика.

„Наши соседи сделали перепланировку, и у них кухня со всеми причиндалами оказалась за стеной нашей спальни“, – объясняет Майе.

Женщина рассказывает, что удары тока она стала чувствовать после того, как в соседней квартире сделали ремонт.

„Никого не било, а меня било. Я как зараженная какая-то, – говорит Майе сквозь слезы. – Мне пришлось кровать переставить к другой стене, так как я не могла там спать“.

В редакцию „МК-Эстонии“ обратилась жительница столичной улицы Кярбери Майе (75), которая пожаловалась, что в течение 30 лет она получала удары током от стены в собственной спальне.

„Сомневаюсь, что от бетона может бить током. С учетом того, что у них – деревянные окна, очень похоже, что они включали радиаторы для обогрева. Может быть, была перегрузка. Но это просто мое предположение“, – говорит он.

Он не уверен, что эта проблема и удары током, которые получала Майе, были связаны.

„Насколько я понял, там было оплавление проводов. Эти распределительные коробочки закрывались металлической пластинкой. Похоже, что была перегрузка, и возник какой-то блуждающий ток. Я точно не могу сказать, но полагаю, что было именно так“, – говорит Валерий.

Владелец соседней квартиры Валерий – в курсе возникшей проблемы, но не совсем понимает, как все обстояло на самом деле.

„Тогда, сравнивая объем потребления покупателя, мы сможем примерно вычислить, какая часть была у него, а какая – у соседа“, – объясняют в Enefit.

В Enefit поясняют, что невозможно сказать, как долго происходила кража электричества, поскольку сначала надо узнать, когда силовой кабель соседней квартиры был подсоединен к распределительной коробке электроподключений квартиры Майе.

„Сказали, что у соседа только одна лампочка была подключена от этого кабеля“, – вспоминает женщина, но она сомневается в правдивости этих слов.

Майе вспоминает, что когда приходил электрик из Enefit, то он ходил и в квартиру соседа, и они вместе пришли к Майе.

„В Enefit для этого есть опытные электрики, которые умеют распознавать опасность и применять правильные методы работы“, – говорит он.

Сейлмаа также напоминает, что электросистемы своего жилья стоит проверять хотя бы раз в год – это наиболее простой способ избежать серьезных проблем.

„Полную ответственность здесь несет собственник соседней квартиры, силовой кабель которого был подведен к квартире клиента, – считает Сейлмаа. – В данном случае компромисс должен быть найден между владельцами двух квартир“.

Он добавляет, что Enefit в данном случае не может брать ответственность за украденное электричество, поскольку фирма не проводила подключение электрокабеля между двумя квартирами.

Проблем с электричеством в своей квартире Валерий не наблюдал.

„Пробки выбило только один раз, тогда, когда Майе и вызывала электрика. Он пришел, починил. Все включилось и все работает“, – утверждает сосед.

Также Валерий уверяет, что купил квартиру примерно 25–26 лет назад, и перепланировка в ней уже была сделана.

„Врет“, – в один голос говорят Майе и ее супруг Борис. Он тоже очень недоволен ситуацией.

Супруги уверены, что ремонт делал уже новый владелец квартиры.

„Эта женщина – очень скандальный человек. Она все время ищет какие-то проблемы. Все у нее всегда неправильно“, – утверждает сосед Валерий.

При более подробной беседе, однако, выясняется, что Майе не говорила с Валерием конкретно о компенсации убытков.

В присутствии журналиста между соседями состоялся телефонный разговор. Валерий пообещал прийти, посмотреть документы (счета за оплату) и обсудить проблему. Надеемся, что соседи придут к компромиссу.

Важна сопротивляемость организма

Ведущий педагог кафедры электричества Эстонской строительной школы Ингрид Круут поясняет, что ситуация, когда человек получает разряд тока от бетонной стены, вполне вероятна, если в здании нет надлежащего заземления и уравнивания потенциалов.

Специалист также добавляет, что электропроводка в панельных домах уже в несколько раз превысила срок своей эксплуатации, поэтому вполне могут случаться подобные неприятности.

Но может ли быть так, что один человек чувствует удары током, а другие их не ощущают?

„Это зависит от сопротивляемости организма человека. Если его кожа – здоровая и сухая, то и сопротивляемость организма выше. Между тем, если кожа жирная или покрыта воспалениями, сопротивляемость организма – ниже, а значит, человек более восприимчив к поражению электрическим током“, – говорит Ингрид Круут.

Она добавляет, что если электросоединения неверно установлены, то, конечно, могут возникать и разряды тока.

Комментарий юриста

Данил Липатов,

юрист, Progressor Õigusbüroo