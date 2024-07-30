Женщина обнаружила, что у нее соседи воруют электричество – кто это компенсирует?
Панельные дома служат уже значительно дольше отведенного им эксплуатационного срока и во многом могут представлять опасность. В частности, это касается и электропроводки. Героине нашей истории пришлось испытать на себе, к каким неприятным ситуациям может привести естественная амортизация электросистем вкупе с неправильно подключенными проводами, пишет „МК-Эстония“.
В редакцию „МК-Эстонии“ обратилась жительница столичной улицы Кярбери Майе (75), которая пожаловалась, что в течение 30 лет она получала удары током от стены в собственной спальне.
„Никого не било, а меня било. Я как зараженная какая-то, – говорит Майе сквозь слезы. – Мне пришлось кровать переставить к другой стене, так как я не могла там спать“.
Стена указала на воровство электричества
Женщина рассказывает, что удары тока она стала чувствовать после того, как в соседней квартире сделали ремонт.
„Наши соседи сделали перепланировку, и у них кухня со всеми причиндалами оказалась за стеной нашей спальни“, – объясняет Майе.
Женщина полагает, что большое количество электроприборов на кухне соседей могло стать причиной разрядов тока, которые почувствовал и маляр, который красил стены в ее квартире. После этого женщина через квартирное товарищество пригласила электрика.
„Заплатила ему 85 евро. Два часа он работал, проверял проводку в разных местах. Нашел ошибку как раз там, где кухня соседей сходится с нашей спальней. Мастер ее исправил, но сказал: у вас соседи через стенку электричество воруют. То-то меня по той стенке все время током било! Я вызвала электрика из Enefit, он что-то там поделал, сменил провода и плату взял по страховке – 150 евро. И спрашивается, как так получается – у меня воровали электричество 30 лет, и с меня же еще дважды взяли оплату“, – недоумевает женщина.
Майе считает, что с ней поступили несправедливо, и хочет понять, кто ей возместит убытки.
Ответственны соседи
„В случае с этим клиентом действительно было установлено, что осуществлялась кража электроэнергии, поскольку силовой кабель соседней квартиры был подключен к распределительной коробке электроподключений клиента без его ведома. В ходе работы электрик отключил кабель соседней квартиры от кабелей электроподключения заказчика, и проблема была устранена. Отдельно оплачивать выезд электрика заказчику не пришлось, его возместила страховка“, – поясняет Калев Сейлмаа, руководитель электротехнической службы Enefit.
Он добавляет, что Enefit в данном случае не может брать ответственность за украденное электричество, поскольку фирма не проводила подключение электрокабеля между двумя квартирами.
„Полную ответственность здесь несет собственник соседней квартиры, силовой кабель которого был подведен к квартире клиента, – считает Сейлмаа. – В данном случае компромисс должен быть найден между владельцами двух квартир“.
Сейлмаа также напоминает, что электросистемы своего жилья стоит проверять хотя бы раз в год – это наиболее простой способ избежать серьезных проблем.
„В Enefit для этого есть опытные электрики, которые умеют распознавать опасность и применять правильные методы работы“, – говорит он.
Сколько украли – неизвестно
Майе вспоминает, что когда приходил электрик из Enefit, то он ходил и в квартиру соседа, и они вместе пришли к Майе.
„Сказали, что у соседа только одна лампочка была подключена от этого кабеля“, – вспоминает женщина, но она сомневается в правдивости этих слов.
В Enefit поясняют, что невозможно сказать, как долго происходила кража электричества, поскольку сначала надо узнать, когда силовой кабель соседней квартиры был подсоединен к распределительной коробке электроподключений квартиры Майе.
„Тогда, сравнивая объем потребления покупателя, мы сможем примерно вычислить, какая часть была у него, а какая – у соседа“, – объясняют в Enefit.
Сосед сомневается в причинах и следствиях
Владелец соседней квартиры Валерий – в курсе возникшей проблемы, но не совсем понимает, как все обстояло на самом деле.
„Насколько я понял, там было оплавление проводов. Эти распределительные коробочки закрывались металлической пластинкой. Похоже, что была перегрузка, и возник какой-то блуждающий ток. Я точно не могу сказать, но полагаю, что было именно так“, – говорит Валерий.
Он не уверен, что эта проблема и удары током, которые получала Майе, были связаны.
„Сомневаюсь, что от бетона может бить током. С учетом того, что у них – деревянные окна, очень похоже, что они включали радиаторы для обогрева. Может быть, была перегрузка. Но это просто мое предположение“, – говорит он.
Проблем с электричеством в своей квартире Валерий не наблюдал.
„Пробки выбило только один раз, тогда, когда Майе и вызывала электрика. Он пришел, починил. Все включилось и все работает“, – утверждает сосед.
Также Валерий уверяет, что купил квартиру примерно 25–26 лет назад, и перепланировка в ней уже была сделана.
„Врет“, – в один голос говорят Майе и ее супруг Борис. Он тоже очень недоволен ситуацией.
Супруги уверены, что ремонт делал уже новый владелец квартиры.
„Эта женщина – очень скандальный человек. Она все время ищет какие-то проблемы. Все у нее всегда неправильно“, – утверждает сосед Валерий.
При более подробной беседе, однако, выясняется, что Майе не говорила с Валерием конкретно о компенсации убытков.
В присутствии журналиста между соседями состоялся телефонный разговор. Валерий пообещал прийти, посмотреть документы (счета за оплату) и обсудить проблему. Надеемся, что соседи придут к компромиссу.
Важна сопротивляемость организма
Ведущий педагог кафедры электричества Эстонской строительной школы Ингрид Круут поясняет, что ситуация, когда человек получает разряд тока от бетонной стены, вполне вероятна, если в здании нет надлежащего заземления и уравнивания потенциалов.
Специалист также добавляет, что электропроводка в панельных домах уже в несколько раз превысила срок своей эксплуатации, поэтому вполне могут случаться подобные неприятности.
Но может ли быть так, что один человек чувствует удары током, а другие их не ощущают?
„Это зависит от сопротивляемости организма человека. Если его кожа – здоровая и сухая, то и сопротивляемость организма выше. Между тем, если кожа жирная или покрыта воспалениями, сопротивляемость организма – ниже, а значит, человек более восприимчив к поражению электрическим током“, – говорит Ингрид Круут.
Она добавляет, что если электросоединения неверно установлены, то, конечно, могут возникать и разряды тока.
Комментарий юриста
Данил Липатов,
юрист, Progressor Õigusbüroo
Хорошо, что в данном случае зафиксирован сам факт кражи электричества, т. е. нет спора о том, что это происходило.
В соответствии со статьей 43 Закона о квартирной собственности и о квартирном товариществе при отчуждении квартиры все права и обязанности по ней переходят приобретателю. Позиция собственника „я не я и корова не моя, знать не знаю, что там за подключение было“ имеет значение только в контексте совершения кражи электричества в рамках уголовного разбирательства.
С точки зрения же гражданской правовой ответственности он отвечает за тот ущерб, который связан с его квартирной собственностью.
Женщина, которая понесла расходы, может их адресовать своему соседу как требование о возмещении вреда. Не должно возникнуть сложностей с определением ущерба за восстановление электричества – это суммы, которые она оплатила, то есть 80 и 150 евро.
У нее есть и право предъявить требование компенсировать сумму, которую она заплатила за украденное электричество. Но сложность в том, что ей придется рассчитать и доказать, какое количество электричества у нее было украдено. Вопрос в том, как технически этот расчет можно сделать. Только акта со стороны Enefit о нарушении будет недостаточно для требования компенсации этих убытков.
Если женщина захочет получить и моральную компенсацию за то, что по вине соседней квартиры ее било током из-за неисправности электросистемы, то она также должна будет доказать, какой именно вред у нее возник в результате этих инцидентов. Обращалась ли она из-за этого к врачу, были ли ей нанесены травмы в результате этих ударов…
Требование соседу женщина должна предъявить в свободной письменной форме. Нужно изложить фактические обстоятельства, описать ущерб и размер ущерба. Приложить к требованию имеющиеся чеки. И также надо указать срок для добровольного исполнения этого требования.
Важно зафиксировать факт получения претензии. Если письмо послать по э-почте, то адресат должен прислать подтверждение о получении. Если просто бросить письмо в почтовый ящик, то вам будет сложно доказать, что вы его доставили адресату. Лучше в таком случае послать требование заказным письмом, чтобы осталась квитанция об отправке, или можно вручить документ соседу под подпись в двух экземплярах, оставив один экземпляр себе.
Если вторая сторона не отвечает или отказывается от компенсации, то единственный вариант – для возмещения ущерба обратиться в суд.
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