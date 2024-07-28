ВИДЕО | Вратарь сборной Эстонии помог „Арсеналу“ обыграть в товарищеском матче „Манчестер Юнайтед“

Уже на 10-й минуте усилиями Расмуса Хойлунда “красные дьяволы“ вышли вперед. Датчанин протащил мяч и пробил между ног Хейну.

Однако уже в первом тайме Габриэл Жезус счет сравнял.

Победу „Арсеналу“ принес точный удар Габриэла Мартинелли, бразилец отличился в конце матча на 81 минуте.

Вратарь сборной Эстонии уже второй матч подряд отыграл без замен. 25 июля он помог „Арсеналу“ обыграть „Борнмут“, где Хейн совершил несколько хороших сейвов и спас „канониров“ в серии послематчевых пенальти.

„Арсеналу“ в США осталось провести матч с „Ливерпулем“ 31 июля. Новый сезон АПЛ начнётся 16 августа. В первом матче предстоящего розыгрыша чемпионата „Арсенал“ 17 августа встретится с „Вулверхэмптоном“.

Обзор матча можно посмотреть тут!

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