28.07.2024, 09:42
В Курской области после атаки украинских дронов загорелась нефтебаза
По данным ведомства, перехвачены и уничтожены пять дронов над Белгородской областью и два — над Курской областью.
В Курской области в результате атаки беспилотников начался пожар на нефтебазе в Курском районе, сообщил врио главы региона Алесей Смирнов. Он заявил, что загорелись три резервуара с топливом.
Смирнов уточнил, что никто из жителей и работников предприятия не пострадал. На момент публикации новости пожар потушен только на одном резервуаре.
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