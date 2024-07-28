ФОТО | В многоквартирном доме в Тарту случился пожар: не сработал датчик дыма

Прибывшие на место происшествия спасатели передали мужчину, спасенного из горящей квартиры, специалистам скорой помощи. Команда спасателей, оснащенная средствами защиты от дыма, отправилась проверять остальные квартиры. Эвакуировали жильцов второго и третьего этажей, некоторые люди самостоятельно покинули здание.

Спасатели потушили пожар и проветрили квартиры. Людям разрешили вернуться домой в 00:31.

Причина пожара будет установлена в ходе дальнейшего разбирательства. В сгоревшей квартире был установлен датчик дыма, но по неизвестной причине он не сработал.

Спасательный департамент рекомендует проверять работу датчика дыма не реже одного раза в месяц: для этого нужно нажать кнопку „тест“. Если датчик дыма устарел или вышел из строя, его необходимо заменить. Только работающий датчик может предупредить о несчастном случае. Установка датчиков дыма в Эстонии стала обязательной 15 лет назад.

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