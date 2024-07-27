27.07.2024, 21:25
ОИ-2024 | Регби-7. Франция разгромила в финале двухкратных Олимпийских чемпионов
ФОТО: | Scanpix
Фиджи проиграл Франции (7:28) в финале мужского турнира по регби-7 на Олимпиаде в Париже.
В финале, который прошел на легендарном „Стад де Франс“, французы победили представителей Фиджи. Хозяева Олимпиады проигрывали со счетом 0:7 после чего сумели набрать 28 очков — 28:7.
Сборная Франции прервала чемпионскую серию Фиджи на Играх. Представители островного государства выигрывали Олимпиаду в 2016 году в Рио-де-Жанейро и в 2021-м в Токио.
В матче за 3-е место ЮАР обыграл Австралию со счетом 26:7.
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