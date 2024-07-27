Израиль нанес удар по школе в Газе, погибли как минимум 30 палестинцев, заявляет ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что в школе Хадиджа был создан командно-контрольный центр ХАМАС.

Израильские военные заявили, что боевики ХАМАС использовали этот комплекс как укрытие, откуда планировали атаки и где хранили оружие.

Министерство здравоохранения Газы сообщило, что, судя по кадрам, жертвами стали мирные жители, и большинство из них — дети. Би-би-си верифицировала видео, на котором среди раненых видны дети.

Служба гражданской обороны Газы заявила, что в школе находились перемещенные лица. ХАМАС осудил удар по школе, сказав, что были убиты „перемещенные, больные и раненые люди, большинство из которых — женщины и дети“.

На проверенном Би-би-си видео с места происшествия видна хаотичная ситуация: люди бегают по заваленному обломками зданию. Мужчины несут на руках двух окровавленных детей, женщина обнимает другого, группа людей несет на носилках раненого мужчину. На земле лежит тело, накрытое одеялом.

ЦАХАЛ заявил, что перед ударом были приняты меры по снижению риска для мирных жителей, „включая использование соответствующих боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительную разведку“.

В субботу утром израильская армия приказала мирным жителям южных районов Хан-Юниса эвакуироваться в „гуманитарную зону“ в Аль-Маваси, районе на побережье, отмечает BBC News Русская служба.

ЦАХАЛ заявил, что собирается провести „силовую операцию“ после получения информации о „значительном“ ракетном обстреле Израиля из южных районов Хан-Юниса и „точных разведданных, указывающих на то, что ХАМАС внедрил“ инфраструктуру в гуманитарную зону. Израильские военные предупредили гражданских лиц, что „оставаться в этой зоне стало опасно“.

ЦАХАЛ опубликовал карты, на которых показано дальнейшее уменьшение гуманитарной зоны в Аль-Маваси. Военные сократили зону в понедельник, отдав приказ об эвакуации части гуманитарной зоны в преддверии операции против палестинских боевиков, которые, по всей видимости, перегруппировались там.