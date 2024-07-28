Переход через Нарвскую границу обернулся почти бандитскими разборками с местными "челноками"

Далее произошло следующее: женщина очень агрессивно стала требовать, чтоб Александра удалила фотографии, которые делала на Петровской площади. Запугивала, использовала резкие жаргонные слова и угрожающие интонации. Она настаивала на том, чтобы Александра удалила фото, сделанные с помощью камеры телефона, грозилась вызвать полицию и прочее. Надо сказать, что Александра - хрупкая женщина невысокого роста, поэтому той женщине показалось, что ее соперница испугается и выполнит все требования.

Ситуация для героини этого материала накалилась. По ее словам, около 5 утра к очереди подошла женщина. „Она демонстративно, метров за пять перед очередью, поставила свою сумку на колесиках и отправилась к своим друзьям-челночникам. Было понятно, что она тут главная. Они пошептались, указали ей на меня, и я стала ее следующей мишенью“, - вспоминает Александра.

Около 4 часов утра очередь сместилась ближе к границе, и я встала перед ней, так как, разумеется, была здесь до приезда автобуса. А дальше случилось следующее: „несуны“, которые и вправду занимали место до пассажиров автобуса, встали впереди очереди уже физически. И к ним со всех сторон начали подходить люди, для которых они очередь и занимали. Толпами! Они шли и шли, со всех сторон. Было видно, что это „одна братия“, они все друг друга хорошо знают, здороваются, желают доброго утра и т.д.“, - рассказывает Александра.

„Итак, я пришла на границу в три часа ночи и решила сфотографировать ситуацию, чтобы было понятно, что я заняла очередь именно в это время, и где мое место. Но это очень разозлило „челноков“ и продавцов очереди“, - рассказывает Александра.

„Мы решили, что сначала я ночью занимаю очередь, затем к 7 утра приходит муж с детьми, и они спокойно следуют в Питер. Но я и представить не могла, что на границе мне придется столкнуться с настоящей местной „мафией“, которая пытается держать всех под жестким контролем и с которой мне нужно будет вступить в жесточайшую эмоциональную схватку!“ - рассказала Александра RusDelfi.

Семья Александры провела в Эстонии половину лета, большую часть - в Нарве, и на днях пришло время возвращаться в Санкт-Петербург. Ситуация осложнялась тем, что с двумя взрослыми следовали два ребенка и небольшая собака. Зная ситуацию на границе и понимая, что детям и животному пересечение погранпункта дастся тяжело, Александра с мужем приняли решение разделиться и пересекать границу в два захода.

„Выслушав ее угрозы вперемешку с матерными выражениями, я не растерялась, в какой-то момент подошла к ней ближе и ответила понятным ей языком, отзеркалив ее поведение. Со стороны, наверное, было ощущение, что она может меня ударить, настолько язык тела об этом „кричал“, но я понимала, что вокруг камеры и она не посмеет! Поэтому, несмотря на ее продолжающиеся угрозы, я своих позиций не сдала“, - рассказывает Александра, подчеркивая то, что не каждый человек, конечно, выдержит подобный натиск, потому что, все-таки, это очень страшно.

Между тем, по описанию Александры, очередь назвать очередью уже было нельзя. „Она больше напоминала заполненную людьми площадь, а люди все стекались и стекались, втискивались с тележками-сумками со всех сторон, и возмущаться было бесполезно“, - говорит женщина.

Она продолжает, что в 6:30 из Таллинна прибыл еще один автобус. И люди из этого автобуса с чемоданами отправились прямиком в начало очереди.

„Если честно, нам, стоящим в очереди обычным людям, показалось, у них там были свои договоренности!“

По словам других стоявших в очереди, туда подходил и водитель автобуса, мол, кивнул кому-то и, довольный, ушел.

„Мне сказали об этом, я подошла к автобусу, попыталась поговорить с ним, выяснить, в чем дело. Он ответил мне, что подошел в начало очереди просто потому, что сам удивился ситуации. Сказал, что, видимо, люди договорились и заняли очередь за деньги. А потом и вообще сказал, что это не из его автобуса люди. Мне это до сих пор кажется странным: с ночного автобуса все стоят в очереди, а с утреннего - прямо все себе места в очереди купили. Надеюсь, что нам показалось и договоренности между фирмой-перевозчиком и „занимателями“ нет. Потому что это было бы уж совсем нехорошо“, - предполагает Александра.

„Забавный момент, - добавляет Александра - я говорю водителю автобуса, мол, если что, я вас сфотографировала, на что он отвечает мне „Я вас тоже сфотографировал“, - смеется Александра. „А если серьезно, вся эта ситуация напоминает какую-то борьбу за выживание сильнейшего, и это не смешно, а очень даже грустно“, - добавляет она.

Но со своей задачей Александра, в целом, справилась, и около 8 утра муж с детьми, ради которых она и находилась там с 3 часов ночи, границу благополучно пересекли.

Полностью историю с комментариями полиции и автобусного перевозчика читайте по ссылке.

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