ОИ-2024 | Волейбол. Италия обыграла Бразилию в первом туре “группы смерти“

Обе команды вместе со сборными Польши и Египта выступают в группе B. Поскольку сразу 3 из 4 коллективов можно причислить к фаворитам Олимпиады, то именно эту группу считают группой смерти.

Бразильцы хорошо начали первый сет, однако в дальнейшем команде Италии удалось за счет сильного блока переломить ход партии и выиграть 25:23. Во втором сете борьба была еще более упорной 27:25. В третьей партии бразильская атака включилась на полную (25:18), и казалось, южноамериканцам по силам выиграть и весь матч. Однако четвертая партия вновь прошла под диктовку команды Италии.