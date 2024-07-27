ОИ-2024 | Волейбол. Италия обыграла Бразилию в первом туре “группы смерти“

Обе команды вместе со сборными Польши и Египта выступают в группе B. Поскольку сразу 3 из 4 коллективов можно причислить к фаворитам Олимпиады, то именно эту группу считают группой смерти.
Бразильцы хорошо начали первый сет, однако в дальнейшем команде Италии удалось за счет сильного блока переломить ход партии и выиграть 25:23. Во втором сете борьба была еще более упорной 27:25. В третьей партии бразильская атака включилась на полную (25:18), и казалось, южноамериканцам по силам выиграть и весь матч. Однако четвертая партия вновь прошла под диктовку команды Италии.
В группе С сборная Германии в пяти сетах одолела команду Японии.
Волейбол
Мужчины
Группа B
Италия - Бразилия 3-1 (25:23, 27:25, 18:25, 25:21)
Польша - Египет 3-0 (25:21, 25:19, 25:13)
Группа C
Германия - Япония 3:2
США- Аргентина 3:0