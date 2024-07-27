Олимпиадa
27.07.2024, 14:19

ОИ-2024 | Волейбол. Италия обыграла Бразилию в первом туре “группы смерти“

 
Италия - Бразилия
Италия - Бразилия
ФОТО: Скриншот | Delfi Meedia

Две титулованные волейбольные команды - Италия и Бразилия - открыли олимпийский мужской турнир в Париже в своей группе. Сильнее оказались европейцы - 3-1.

Обе команды вместе со сборными Польши и Египта выступают в группе B. Поскольку сразу 3 из 4 коллективов можно причислить к фаворитам Олимпиады, то именно эту группу считают группой смерти.

Бразильцы хорошо начали первый сет, однако в дальнейшем команде Италии удалось за счет сильного блока переломить ход партии и выиграть 25:23. Во втором сете борьба была еще более упорной 27:25. В третьей партии бразильская атака включилась на полную (25:18), и казалось, южноамериканцам по силам выиграть и весь матч. Однако четвертая партия вновь прошла под диктовку команды Италии.

В группе С сборная Германии в пяти сетах одолела команду Японии.

Волейбол

Мужчины

Группа B

Италия - Бразилия 3-1 (25:23, 27:25, 18:25, 25:21)

Польша - Египет 3-0 (25:21, 25:19, 25:13)

Группа C

Германия - Япония 3:2

США- Аргентина 3:0

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