ОИ-2024 | Эстонские гребцы не смогли выйти в финал с первой попытки

Во втором предварительном заезде Италия и Польша быстро вырвались вперед. Эстонская четверка уступала лидерам более чем две секунды после 500 метров, а на полпути отставание составило более четырех секунд. Италия выиграла заезд (5:43.31), Польша стала второй (5.44.39), Эстония заняла четвертое место (5.52.04). От третьего место наша команда отстала на 2,5 секунды.

Эстонская команда может выйти в финал во время утешительного заезда, который состоится в понедельник. В этом заезде только первые 2 места выходят в финал A. Остальные выходят в финал B.

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