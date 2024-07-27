ОИ-2024 | Эстонские гребцы не смогли выйти в финал с первой попытки
Эстонская четверка (Михаил Куштейн, Аллар Рая, Тыну Эндрексон и Йоханн Поолак) заняла четвертое место во втором предварительном заезде (5.52,04). Италия, Польша, Нидерланды и Великобритания квалифицировались в финал А.
Во втором предварительном заезде Италия и Польша быстро вырвались вперед. Эстонская четверка уступала лидерам более чем две секунды после 500 метров, а на полпути отставание составило более четырех секунд. Италия выиграла заезд (5:43.31), Польша стала второй (5.44.39), Эстония заняла четвертое место (5.52.04). От третьего место наша команда отстала на 2,5 секунды.
Эстонская команда может выйти в финал во время утешительного заезда, который состоится в понедельник. В этом заезде только первые 2 места выходят в финал A. Остальные выходят в финал B.
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