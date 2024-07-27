Высказывания 39-летнего республиканца подверглись острой критике, в том числе от голливудской звезды Дженнифер Энистон, которая и запостила изначальное интервью Вэнса от 2021 года.

„Очевидно, что это был саркастический комментарий. Люди слишком много внимания уделяют сарказму, а не сути того, что я на самом деле сказал“, — объяснил Вэнс консервативной телеведущей Мегин Келли в пятницу.

„Суть того, что я сказал, Мегин, — извините, это правда“, — добавил он.

По словам Вэнса, он не критикует людей, у которых нет детей.

„Речь идет о критике Демократической партии за то, что она стала антисемейной и антидетской“, — сказал он на „Шоу Мегин Келли“.

„Простая мысль, которую я пытался донести — это то, что рождение детей, становление отцом, матерью, действительно меняет перспективу довольно серьезным образом, — отметил Вэнс. — Я утверждаю, что все наше общество стало скептически и даже с ненавистью относиться к идее иметь детей“.

„Будущее демократов контролируется людьми без детей“

BBC News Русская служба пишет, что в оригинальном интервью 2021 года, которое он дал бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону, Вэнс задался вопросом, почему у некоторых высокопоставленных политиков-демократов нет детей. Среди них он назвал Камалу Харрис, наиболее вероятного кандидата от Демократической демократов на ноябрьских выборах, которая воспитывает двоих детей своего мужа Дага Эмхоффа.

„Все будущее демократов контролируется людьми без детей, — сказал три года назад Вэнс. — Какой смысл в том, что мы передали нашу страну в руки людей, которые действительно не имеют в ее будущем прямого интереса?“

Вэнс добавил, что США руководит „кучка бездетных кошатниц, живущих несчастной жизнью из-за выбора, который они сделали, и поэтому они хотят сделать несчастной и остальную страну“.