Полиция ищет пропавшую неделю назад женщину

В субботу утром в полицию сообщили, что в Тапа пропала 64-летняя Катрин, с которой родственникам не удается связаться в течение последней недели. Женщина не отвечает на телефонные звонки, ее местонахождение неизвестно.

Полиция проверила место проживания женщины и близлежащие больницы, но безрезультатно.

Женщина крепкого телосложения, у нее светлые волосы с сединой. Была одета в белые кроссовки, может носить одежду серого цвета.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Катрин, сообщить об этом по телефону 112.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .