Полиция ищет пропавшую неделю назад женщину(2)
Полиция просит помощи в поисках пропавшей в городе Тапа в Ляэне-Вирумаа 64-летней Катрин, которую родственники в последний раз видели неделю назад.
В субботу утром в полицию сообщили, что в Тапа пропала 64-летняя Катрин, с которой родственникам не удается связаться в течение последней недели. Женщина не отвечает на телефонные звонки, ее местонахождение неизвестно.
Полиция проверила место проживания женщины и близлежащие больницы, но безрезультатно.
Женщина крепкого телосложения, у нее светлые волосы с сединой. Была одета в белые кроссовки, может носить одежду серого цвета.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Катрин, сообщить об этом по телефону 112.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.