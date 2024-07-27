ОИ-2024 | Крегор Цирк стал первым в предварительном заплыве, но в финал не прошел
В субботу, 27 июля, на Олимпиаде в Париже состоялись предварительные заплывы на дистанции 400 метров вольным стилем. Крегор Цирк стал первым в своем заплыве (3:49.59), но занял итоговое 15-е место.
На дистанции 400 м вольным стилем проводится пять заплывов, но только 8 лучших в квалификации выходят в финал. Остальные выбывают. Цирк, принимавший участие во втором заплыве, выиграл его со временем 3:49,59, но спортсмены, стартовавшие в следующих трёх заплывах, оттеснили эстонского пловца в середину второй десятки.
В общем зачете Цирк занял 22-е место. Бразильский спортсмен Гильерме Коста выиграл предварительный заплыв, преодолев дистанцию за 3:44,24.
Основной дистанцией Цирка являются 200 м баттерфляем, предварительные заплывы пройдут во вторник.
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