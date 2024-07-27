ОИ-2024 | Крегор Цирк стал первым в предварительном заплыве, но в финал не прошел

На дистанции 400 м вольным стилем проводится пять заплывов, но только 8 лучших в квалификации выходят в финал. Остальные выбывают. Цирк, принимавший участие во втором заплыве, выиграл его со временем 3:49,59, но спортсмены, стартовавшие в следующих трёх заплывах, оттеснили эстонского пловца в середину второй десятки.