Женщины Isamaa просят Осиновского переименовать улицу в Ласнамяэ

Как пояснила в письме возглавляющая IREN Леа Нильсон, выдвигая это предложение, женское крыло Isamaa учло ряд факторов. С одной стороны, Юхан Смуул - известный писатель, чьи произведения оставили значительный след в эстонской литературе. Как отмечается в письме, Смуул внес значительный вклад в эстонскую культуру, и предложение переименовать названную в чего честь улицу может выглядеть как желание преуменьшить значение его наследия.

С другой стороны, как отмечается в письме, мы не можем не учитывать связь Смуула с советским режимом и его причастность к депортациям. В Эстонии постепенно принимаются решения переименовать улицы, исходя из того, что их названия не должны ассоциироваться с репрессивными системами и идеологиями. В этом свете переименование улицы, названной в честь Юхана Смуула, стало бы шагом к исторической справедливости.

Как сказала Леа Нильсон, улицу можно было бы переименовать так, чтобы выразить уважение к творчеству писателя, но чтобы его связь с политической деятельностью не прослеживалась.

Письмо содержит предложение комиссии по топонимике назвать улицу Сувитаяте теэ. „“Suvitajad“ („Отдыхающие“) - рассказ из „Сатирических монологов“ Юхана Смуула, который лег в основу любимого эстонским народом фильма „Siin me oleme“ („Вот и мы!“). Как отмечается в письме, переименовывая улицу в честь Юхана Смуула в улицу Сувитаяте, тем самым мы отдадим дань эстонской культуре и культурному наследию, но откажемся от напоминаний в общественном пространстве о советских репрессиях и страданиях. В письме говорится о том, что депортация - это серьезное преступление, геноцид против народа, и те, кто способствовал этому, достойны осуждения, а не привлечения внимания.

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