Олимпиадa
27.07.2024, 12:43

ОИ-2024 | В Париже определились первые олимпийские чемпионы

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ФОТО: Manish Swarup | Scanpix

Олимпийскими чемпионами в смешанных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на расстоянии 10 метров стали китайские стрелки.

Первые медалисты определились в стрельбе, где состоялся финал в дисциплине „микст“. Хуан Юйтин и Шэн Лихао (Китай) оказались точнее южнокорейской смешанной пары Кым Джи Хен – Пак Ха Чон (16:12). Третья место заняли Александра Ле – Ислам Сатпаев (Казахстан), которые выиграли у представителей Германии Максимилиана Ульбрих и Анны Янссен (17:5).

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