ПРОГНОЗ | Сегодня будет жарко, но потом начнет холодать. Нас ждут дожди и сильный ветер

В субботу днем ожидается переменная облачность. В Западной Эстонии местами пройдут небольшие дожди, в Восточной Эстонии во многих местах кратковременные дожди, возможны грозы, вечером осадки повсеместно поредеют. Ветер западных направлений, на островах и побережье также ветер южных направлений будет дуть со скоростью 2-7, порывами 10 м/с. Температура воздуха 21-27 градусов.

Воскресенье, 28 июля. Ночью: небольшая и переменная облачность. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 11-17, на побережье до 19 градусов. Облачность усилится. В южной части материка и на островах пойдет дождь, в северной части местами кратковременные дожди, возможна гроза. К вечеру осадки распространяются по всей Эстонии. Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 2-8 м/с, в полдень, начиная с островов, изменит направление на западное и северо-западное и окрепнет на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 18-23, в Северной Эстонии до 25 градусов.

Понедельник, 29 июля. Ночью: преимущественно облачная погода. На материке пройдут дожди, во многих местах выпадут обильные осадки, возможна гроза. На островах осадки незначительные и кратковременные. Ветер будет дуть с северо-запада и севера, в Вирумаа и у Чудского озера с северо-востока со скоростью 5-10, порывами 15 м/с, на островах и побережье 10-15, порывами 21, на берегу Рижского залива до 25 м/с. Температура воздуха 11-17 градусов. Днем: облачная с прояснениями погода. Временами дождь, вечером осадки поредеют. Северо-западный и северный ветер будет дуть со скоростью 7-12, порывами 17 м/с, на островах и побережье 10-15, порывами 20 м/с, в первой половине дня на берегу Рижского залива до 25 м/с, к вечеру ветер ослабеет. Температура воздуха 17-22 градуса.