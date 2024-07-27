Нарвский „Транс“ пополнился польским полузащитником, который играл в академии английского „Сандерленда“. “Нарва — отличное место для меня, чтобы совершенствоваться как футболист и человек“

Копчак начал свою карьеру, выступая за молодежные команды „Краковии“, „Пяста“, а затем на полтора года перешел в академию английского „Сандерленда“. В начале 2021 года он вернулся на родину, где играл за команды „Висла Сандомир“, „Еленя-Гура“, за вторую команду „Сталь“, „Ланкут Сталь“ и „Ожел Рычув“.

„Я игрок из Польши, зовут меня Каспер. У меня за плечами много клубов. На своем пути я был частью больших академий в Польше, таких как „Пяст Гливице“ и „Краковия Краков“, а также получил хороший опыт в английском „Сандерленде“. Сейчас Нарва — отличное место для меня, чтобы совершенствоваться как футболист и человек. Я очень рад, что могу быть здесь и получил шанс стать частью „Нарва Транс“. Могу пообещать, что на поле я буду отдавать все свое сердце команде и всем болельщикам. Надеюсь, это начало большой истории! Я очень благодарен, что тренеры, директора и игроки доверились мне, и я знаю, что не подведу их, что на поле я буду отдавать все свое сердце команде и всем болельщикам. Надеюсь, это начало большой истории!“ — рассказал польский футболист сайту клуба.

На бумаге Копчак - полузащитник, но, по его словам, он может играть на разных позициях. „Я могу проявить себя даже на большем количестве позиций, чем там указаны. Могу действовать на обоих флангах. В Англии меня часто ставили атакующим полузащитником, „десяткой“, так что и эта позиция мне известна. Так как португальский тренер в Нарве предпочитает играть в 3 защитника, то мне вполне комфортно будет действовать в качестве вингбэка, закрывая весь фланг. Мои преимущества — это сильная левая нога, хорошие навесы с фланга, ну и неплохой дриблинг и скорость“, — говорит Копчак.

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