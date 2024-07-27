В ловушке: власти РФ оставляют россиян без загранпаспортов

Власти РФ готовят несколько мер, которые осложнят жизнь россиянам, выступающим против политики Кремля за границей. Так, в посольствах России и на погранпереходах смогут изымать действующие загранпаспорт и внутренний паспорт. Соответствующий законопроект с расширением полномочий сотрудников ФСБ и дипломатических представительств готовят в МВД РФ.

Формальным поводом для лишения документов может стать „непредусмотренные сведения, отметки и записи“ в нем. Оставшимся без паспортов россиянам будут предоставлять временное удостоверение личности для въезда на территорию РФ. Как полагает адвокат „Первого отдела“ Евгений Смирнов, никто не застрахован, что такую „непредусмотренную отметку“ в документе может поставить сотрудник посольства или ФСБ - в случае, если им поступит „распоряжение сверху“.

Власти РФ создают базы данных уехавших россиян

Еще одна инициатива МВД РФ - создание специальной базы данных россиян, которые уехали за границу для работы „в экстремистских организациях, а также для прохождения обучения в иностранных центрах недружественных государств“. Такое положение содержится в Стратегии противодействия экстремизму, которое обнаружило издание „Важные истории“. Цель создания этой базы пока остается неясной, говорит Смирнов: „Существуют различные базы. Одни в закрытом режиме „отслеживают“ передвижения человека, другие - публично сообщают о розыске „экстремистов и террористов“, возбужденных против них уголовных делах. Могу только предполагать, что новую базу делают для работодателей - чтобы усложнить человеку процесс трудоустройства в РФ“.

Свою базу планирует создать МИД РФ. Дипломаты объявили о плане к 2025 году сделать обязательным консульский учет для россиян, проживающих за границей. Российские власти сами пока не обладают полной картиной, сколько россиян проживают постоянно за границей, предположил в разговоре с DW бывший советник представительства России при ООН в Женеве Борис Бондарев.