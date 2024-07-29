ВСЕ МЕДАЛИ ОЛИМПИАДЫ | Великобритания взяла два золота, США победила в спортивной гимнастике
XXXIII Олимпийские игры в Париже официально стартовали. Все медали вы можете найти здесь.
30 июля
Стрельба
Микст, пневматический пистолет, 10 м
1. Зорана Арунович – Дамир Микец (Сербия)
2. Шеввал Илайда Тархан – Юсуф Дикеч (Турция)
3. Ману Бхакер – Сарабжот Сингх (Индия)
Мужчины, трап
1. Нейтан Хейлс (Великобритания)
2. Ци Ин (Китай)
3. Жан-Пьер Броль Карденас (Гватемала)
Настольный теннис
Микст
1. Ван Чэн/Сунь Инша (Китай)
2. Ким Кум Йонг/Ри Джонг Сик (КНДР)
3. Лим Джонг Хун/Юбин Шин (Южная Корея)
Дзюдо
Мужчины, до 81 кг
1. Таканори Нагасе (Япония)
2. Тато Григалашвили (Грузия)
3. Сомон Махмадбеков (Таджикистан)
3. Ли Чжун Хван (Южная Корея)
Женщины, до 63 кг
1. Андрея Лешки (Словения)
2. Приска Авити Алькарас (Мексика)
3. Кларисс Агбеньену (Франция)
3. Лаура Фазлиу (Косово)
Спортивная гимнастика
Женщины, командное многоборье
1. США
2. Италия
3. Бразилия
Регби-7
Женщины
1. Новая Зеландия
2. Канада
3. США
Фехтование
Женщины, командная шпага
1. Италия
2. Франция
3. Польша
Плавание
Женщины
100 м, спина
1. Кейли Маккиоун (Австралия)
2. Реган Смит (США)
3. Катарина Беркофф (США)
Мужчины
800 м, вольный стиль
1. Дэниел Виффен (Ирландия)
2. Бобби Финк (США)
3. Грегорио Пальтриньери (Италия)
Эстафета 4×200 м, вольный стиль
1. Великобритания
2. США
3. Австралия
29 июля
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м
Женщины
1. Пан Хе Чин (Южная Корея)
2. Хуан Юйтин (Китай)
3. Одри Гонья (Швейцария)
Мужчины
1. Шэн Лихао (Китай)
2. Виктор Линдгрен (Швеция)
3. Миран Маричич (Хорватия)
Прыжки в воду
Мужчины, синхронная вышка, 10 м
1. Лянь Цзюньцзе – Ян Хао (Китай)
2. Том Дэйли – Ноа Уильямс (Великобритания)
3. Райлен Вьенс – Натан Жомбор-Мюррей (Канада)
Конный спорт
Командное троеборье, конкур
1. Великобритания
2. Франция
3. Япония
Личное троеборье, конкур
16:00
Маунтинбайк
Мужчины, велокросс
1. Томас Пидкок (Великобритания)
2. Виктор Корецки (Франция)
3. Алан Хэтерли (ЮАР)
Скейтбординг
Мужчины, стрит
18:00
Стрельба из лука
Мужчины, командное первенство
18:11
Гребной слалом
Мужчины, каноэ-одиночки
18:20
Спортивная гимнастика
Мужчины, командное многоборье
18:30
Дзюдо
Женщины, до 57 кг
18:38
Мужчины, до 73 кг
19:09
Плавание
Женщины
400 м, комплекс
21:30
100 м, брасс
22:32
200 м, вольный стиль
22:48
Мужчины
200 м, вольный стиль
21:43
100 м, спина
22:22
Фехтование
Женщины, сабля
22:45
Мужчины, рапира
23:10
28 июля
Стрельба
10 м, пневматический пистолет
Мужчины
1. Юй Се (Китай)
2. Федерико Мальдини (Италия)
3. Паоло Монна (Италия)
Женщины
1. О Е Джин (Южная Корея)
2. Ким Е Джи (Южная Корея)
3. Ману Бхакер (Индия)
Маунтинбайк
Женщины, кросс-кантри
1. Полин Ферран-Прево (Франция)
2. Хейли Баттен (США)
3. Йенни Риссведс (Швеция)
Дзюдо
Мужчины, до 66 кг
1. Хифуми Абэ (Япония)
2. Виллиан Лима (Бразилия)
3. Денис Виеру (Молдова)
3. Гусман Кыргызбаев (Казахстан)
Женщины, до 52 кг
1. Диера Келдиерова (Узбекистан)
2. Дистрия Красничи (Косово)
3. Амандин Бюшар (Франция)
3. Ларисса Пимента (Бразилия)
Скейтбординг
Женщины, стрит
1. Коко Есидзава (Япония)
2. Лиз Акама (Япония)
3. Райсса Лил (Бразилия)
Стрельба из лука
Женщины, команда
1. Южная Корея
2. Китай
3. Мексика
Гребной слалом
Женщины, байдарка-одиночка
1. Джессика Фокс (Австралия)
2. Клаудия Зволинска (Польша)
3. Кимберли Вудс (Великобритания)
Плавание
Мужчины
400 м, комплекс
1. Леон Маршан (Франция)
2. Томоюки Матцусита (Япония)
3. Карсон Фостер (США)
100 м, брасс
1. Николо Мартиненги (Италия)
2. Адам Пити (Великобритания)
2. Ник Финк (США)
Женщины
100 м, баттерфляй
1. Торри Хаск (США)
2. Гретхен Уолш (США)
3. Чжан Юйфэй (Китай)
Фехтование
Женщины, рапира
1. Ли Кифер (США)
2. Лорен Скраггс (США)
3. Элеанор Харви (Канада)
Мужчины, шпага
1. Коки Кано (Япония)
2. Янник Борель (Франция)
3. Мохамед Эль-Сайед (Египет)
27 июля
Стрельба
10 м, пневматическая винтовка, микст
1. Хуан Юйтин – Шэн Лихао (Китай)
2. Кым Джи Хен – Пак Ха Чон (Южная Корея)
3. Александра Ле – Ислам Сатпаев (Казахстан)
Прыжки в воду
Женщины, трамплин, 3 м
1. Чан Яни – Чэнь Ивэнь (Китай) – 337,68
2. Сара Бэйкон – Кэссиди Кук (США) – 314,64
3. Ясмин Харпер – Скарлетт Мью Дженсен (Великобритания) – 302,28
Велошоссе
Гонка с раздельным стартом, женщины
1. Грэйс Браун (Австралия)
2. Анна Хендерсон (Великобритания)
3. Хлоя Дайгерт (США)
Гонка с раздельным стартом, мужчины
1. Ремко Эвенепул (Бельгия)
2. Филиппо Ганна (Италия)
3. Ваут ван Арт (Бельгия)
Дзюдо
До 48 кг, женщины
1. Нацуми Цунода (Япония)
2. Бавуудоржийн Баасанхуу (Монголия)
3. Ширин Букли (Франция)
3. Тара Бабулфат (Швеция)
До 60 кг, мужчины
1. Елдос Сметов (Казахстан)
2. Лука Мхеидзе (Франция)
3. Рюдзю Нагаяма (Япония)
3. Франсиско Гарригос (Испания)
Регби-7
Мужчины
1. Франция
2. Фиджи
3. ЮАР
Фехтование
Шпага, женщины
1. Вивиан Конг Ман Вай (Гонконг)
2. Орьян Малло (Франция)
3. Эстер Мухари (Венгрия)
4. Нелли Дифферт (Эстония)
Сабля, мужчины
1. О Сангук (Южная Корея)
2. Фарес Ферджани (Тунис)
3. Луиджи Самеле (Италия)
Плавание
400 м, вольный стиль, мужчины
1. Лукас Мертенс (Германия)
2. Элайджа Уиннингтон (Австралия)
3. Ким У Мин (Южная Корея)
400 м, вольный стиль, женщины
1. Ариарне Титмус (Австралия)
2. Саммер Макинтош (Канада)
3. Кэти Ледеки (США)
Эстафета 4x100 м, вольный стиль, женщины
1. Австралия
2. США
3. Китай
Эстафета 4x100 м, вольный стиль, мужчины
1. США
2. Австралия
3. Италия
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