ВСЕ МЕДАЛИ ОЛИМПИАДЫ | В первый день определились победители в 13 дисциплинах из семи видов спорта
XXXIII Олимпийские игры в Париже официально стартовали. Все медали вы можете найти здесь.
27 июля
Стрельба
10 м, пневматическая винтовка, микст
1. Хуан Юйтин – Шэн Лихао (Китай)
2. Кым Джи Хен – Пак Ха Чон (Южная Корея)
3. Александра Ле – Ислам Сатпаев (Казахстан)
Прыжки в воду
Женщины, трамплин, 3 м
1. Чан Яни – Чэнь Ивэнь (Китай) – 337,68
2. Сара Бэйкон – Кэссиди Кук (США) – 314,64
3. Ясмин Харпер – Скарлетт Мью Дженсен (Великобритания) – 302,28
Велошоссе
Гонка с раздельным стартом, женщины
1. Грэйс Браун (Австралия)
2. Анна Хендерсон (Великобритания)
3. Хлоя Дайгерт (США)
Гонка с раздельным стартом, мужчины
1. Ремко Эвенепул (Бельгия)
2. Филиппо Ганна (Италия)
3. Ваут ван Арт (Бельгия)
Дзюдо
До 48 кг, женщины
1. Нацуми Цунода (Япония)
2. Бавуудоржийн Баасанхуу (Монголия)
3. Ширин Букли (Франция)
3. Тара Бабулфат (Швеция)
До 60 кг, мужчины
1. Елдос Сметов (Казахстан)
2. Лука Мхеидзе (Франция)
3. Рюдзю Нагаяма (Япония)
3. Франсиско Гарригос (Испания)
Регби-7
Мужчины
1. Франция
2. Фиджи
3. ЮАР
Фехтование
Шпага, женщины
1. Вивиан Конг Ман Вай (Гонконг)
2. Орьян Малло (Франция)
3. Эстер Мухари (Венгрия)
4. Нелли Дифферт (Эстония)
Сабля, мужчины
1. О Сангук (Южная Корея)
2. Фарес Ферджани (Тунис)
3. Луиджи Самеле (Италия)
Плавание
400 м, вольный стиль, мужчины
1. Лукас Мертенс (Германия)
2. Элайджа Уиннингтон (Австралия)
3. Ким У Мин (Южная Корея)
400 м, вольный стиль, женщины
1. Ариарне Титмус (Австралия)
2. Саммер Макинтош (Канада)
3. Кэти Ледеки (США)
Эстафета 4x100 м, вольный стиль, женщины
1. Австралия
2. США
3. Китай
Эстафета 4x100 м, вольный стиль, мужчины
1. США
2. Австралия
3. Италия
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