ВСЕ МЕДАЛИ ОЛИМПИАДЫ | Дюплантис победил с мировым рекордом, а Симона Байлс осталась без золота
XXXIII Олимпийские игры в Париже официально стартовали. Все медали вы можете найти здесь.
5 августа
Триатлон
Смешанная эстафета
1. Германия
2. США
3. Великобритания
Стрельба
Мужчины, скорострельный пистолет, 25 м
1. Ли Юэхун (Китай)
2. Чхо Ен Чэ (Южная Корея)
3. Ван Синьцзе (Китай)
Микст, скит
1. Италия
2. США
3. Китай
Бадминтон
Женщины, одиночный турнир
1. Ан Се Ен (Южная Корея)
2. Хэ Бин Цзяо (Китай)
3. Грегория Тунджунг (Индонезия)
Мужчины, одиночный турнир
1. Виктор Аксельсен (Дания)
2. Кунлавут Витидсарн (Таиланд)
3. Ли Зий Цзя (Малайзия)
Спортивная гимнастика
Мужчины, брусья
1. Цзоу Цзинюань (Китай)
2. Илья Ковтун (Украина)
3. Синносуке Ока (Япония)
Женщины, бревно
1. Аличе Д’Амато (Италия)
2. Чжоу Яцинь (Китай)
3. Манила Эспозито (Италия)
Мужчины, перекладина
1. Синносуке Ока (Япония)
2. Анхель Барахас (Колумбия)
3. Чжан Бохэн (Китай)
3. Тан Ча-Хун (Тайвань)
Женщины, вольные упражнения
1. Ребека Андраде (Бразилия)
2. Симона Байлс (США)
3. Джордан Чайлз (США)
Гребной слалом
Женщины, экстрим-слалом
1. Ноэми Фокс (Австралия)
2. Анжэли Хуг (Франция)
3. Кимберли Вудс (Великобритания)
Мужчины, экстрим-слалом
1. Финн Бутчер (Новая Зеландия)
2. Джозеф Кларк (Великобритания)
3. Ноа Хегге (Германия)
Легкая атлетика
Мужчины, прыжки с шестом
1. Арман Дюплантис (Швеция)
2. Сэм Кендрикс (США)
3. Эммануил Каралис (Греция)
Женщины, метание диска
1. Валари Оллман (США)
2. Фэн Бинь (Китай)
3. Сандра Элкашевич (Хорватия)
Женщины, 5000 м
1. Беатрис Чебет (Кения)
3. Сифан Хасан (Нидерланды)
3. Надя Баттоклетти (Италия)
Женщины, 800 м
1. Кили Ходжкинсон (Великобритания)
2. Тсиге Дугума (Эфиопия)
3. Мэри Мораа (Кения)
Велотрек
Женщины, командный спринт
1. Великобритания
2. Новая Зеландия
3. Германия
Баскетбол 3x3
Женщины
1. Германия
2. Испания
3. США
Мужчины
Нидерланды
Франция
Литва
Серфинг
Мужчины
23:46
Женщины
0:27 (6 августа)
4 августа
Гольф
Мужчины
1. Скотти Шеффлер (США)
2. Томми Флитвуд (Великобритания)
3. Хидеки Мацуяма (Япония)
Конный спорт
Личная выездка
1. Джессика фон Бредов-Верндль (Германия)
2. Изабель Верт (Германия)
3. Шарлотт Фрай (Великобритания)
Теннис
Одиночный разряд, мужчины
1. Новак Джокович (Сербия)
2. Карлос Алькарас (Испания)
3. Лоренцо Музетти (Италия)
Парный разряд, женщины
1. Сара Эррани – Жасмин Паолини (Италия)
2. Мирра Андреева – Диана Шнайдер (Россия)
3. Кристина Букша – Сара Соррибес-Тормо (Испания)
Велоспорт на шоссе
Женщины, групповая гонка
1. Кристен Фолкнер (США)
2. Марианна Вос (Нидерланды)
3. Лотте Копецки (Бельгия)
Настольный теннис
Мужчины, одиночный разряд
1. Фань Чжэньдун (Китай)
2. Трульс Мерегорд (Швеция)
3. Феликс Лебрен (Франция)
Стрельба из лука
Мужчины, индивидуальное первенство
1. Ким У Чжин (Южная Корея)
2. Брэйди Эллисон (США)
3. Ли У Сок (Южная Корея)
Спортивная гимнастика
Мужчины
Кольца
1. Лю Ян (Китай)
2. Цзоу Цзинюань (Китай)
3. Элефтериос Петруниас (Греция)
Опорный прыжок
1. Карлос Эдриель Юло (Филиппины)
2. Артур Давтян (Армения)
3. Харри Хепуорт (Великобритания)
Женщины
Брусья
1. Кайлия Немур (Алжир)
2. Цю Циюань (Китай)
3. Суниса Ли (США)
Стрельба
Женщины, скит
1. Франсиска Кроветто (Чили)
2. Эмбер Раттер (Великобритания)
3. Остен Смит (США)
Бадминтон
Мужчины, парный разряд
1. Ли Ян – Ван Чи-Лин (Тайвань)
2. Лян Вэйкэн – Ван Чан (Китай)
3. Аарон Чиа – Со Вуи Ик (Малайзия)
Бокс
Поединки за бронзу
Женщины
До 54 кг
3. Панг Холми (КНДР)
3. Им Э Чжи (Республика Корея)
Мужчины
До 51 кг
3. Юниор Алькантар Рейес (Доминиканская Республика)
3. Давид де Пина (Кабо-Верде)
До 63,5 кг
3. Уайатт Сэнфорд (Канада)
3. Лаша Гурули (Грузия)
До 80 кг
3. Кристиан Хавьер Пиналес (Доминиканская Республика)
3. Арлен Лопес Кардона (Куба)
До 92 кг
3. Энмануэль Рейес Пла (Испания)
3. Давлат Болтаев (Таджикистан)
Плавание
Женщины
50 м, вольный стиль
1. Сара Шестрем (Швеция)
2. Мэг Харрис (Австралия)
3. Чжан Юйфэй (Китай)
Комбинированная эстафета 4×100 м
1. США
2. Австралия
3. Китай
Мужчины
1500 м, вольный стиль
1. Бобби Финк (США)
2. Грегорио Пальтриньери (Италия)
3. Дэниел Виффен (Ирландия)
Комбинированная эстафета 4×100 м
1. Китай
2. США
3. Франция
Легкая атлетика
Женщины
Прыжки в высоту
1. Ярослава Магучих (Украина)
2. Никола Олислагерс (Австралия)
3. Элинор Паттерсон (Австралия)
3. Ирина Геращенко (Украина)
Мужчины
Метание молота
1. Итан Катцберг (Канада)
2. Бенце Халаш (Венгрия)
3. Михаил Кохан (Украина)
100 м
1. Ноа Лайлс (США)
2. Кишан Томпсон (Ямайка)
3. Фред Керли (США)
Фехтование
Мужчины, командная рапира
1. Япония
2. Италия
3. Франция
3 авугста
Стрельба
Женщины, пистолет, 25 м
1. Ян Чжи Ин (Южная Корея)
2. Камиль Еджеевски (Франция)
3. Вероника Майор (Венгрия)
Мужчины, скит
1. Винсент Хэнкок (США)
2. Коннер Линн Принс (США)
3. Ли Мэн Юань (Тайвань)
Конный спорт
Командная выездка
1. Германия
2. Дания
3. Великобритания
Академическая гребля
Женщины, одиночки
1. Каролин Флорейн (Нидерланды)
2. Эмма Твигг (Новая Зеландия)
3. Виктория Сенкуте (Литва)
Мужчины, одиночки
1. Оливер Цайдлер (Германия)
2. Евгений Золотой (Беларусь)
3. Симон ван Дорп (Нидерланды)
Женщины, восьмерки
1. Румыния
2. Канада
3. Великобритания
Мужчины, восьмерки
1. Великобритания
2. Нидерланды
3. США
Велоспорт
Велошоссе, групповая гонка
1. Ремко Эвенепул (Бельгия)
2. Валентин Мадуа (Франция)
3. Кристоф Лапорт (Франция)
Теннис
Мужчины, парный разряд
1. Мэтью Эбден – Джон Пирс (Австралия)
2. Остин Крайчек – Раджив Рам (США)
3. Тэйлор Фриц – Томми Пол (США)
Женщины, одиночный разряд
Матч за золото продолжается.
3. Ига Швентек (Польша)
Парусный спорт
Виндсерфинг, женщины
1. Марта Маджетти (Италия)
2. Шарон Кантор (Израиль)
3. Эмма Уилсон (Великобритания)
Виндсерфинг, мужчины
1. Том Ревени (Израиль)
2. Грей Моррис (Австралия)
3. Люк ван Опзеланд (Нидерланды)
Настольный теннис
Женщины
1. Чэнь Мэн (Китай)
2. Сунь Инша (Китай)
3. Хина Хаята (Япония)
Стрельба из лука
Женщины, индивидуальное первенство
1. Лим Си Хен (Южная Корея)
2. Нам Су Хен (Южная Корея)
3. Лиза Барбелен (Франция)
Спортивная гимнастика
Мужчины, вольные упражнения
1. Карлос Юло (Филиппины)
2. Артем Долгопят (Израиль)
3. Джейк Джарман (Великобритания)
Женщины, опорный прыжок
1. Симона Байлс (США)
2. Ребека Андраде (Бразилия)
3. Джейд Кэри (США)
Мужчины, конь
1. Рис Маккленахан (Ирландия)
2. Нариман Курбанов (Казахстан)
3. Стивен Недорозик (США)
Дзюдо
Командный микст
1. Франция
2. Япония
3. Бразилия
3. Южная Корея
Бадминтон
Женщины, парный разряд
1. Чэнь Цинчэнь – Цзя Ифань (Китай)
2. Лю Шэншу – Тань Нин (Китай)
3. Нами Мацуяма – Тихару Сида (Япония)
Легкая атлетика
Мужчины
Толкание ядра
1. Райан Крузер (США)
2. Джо Ковач (США)
3. Раджиндра Кэмпбелл (Ямайка)
Десятиборье
1. Маркус Рот (Норвегия)
2. Лео Нейгебауэр (Германия)
3. Линдон Виктор (Гренада)
Женщины
Тройной прыжок
1. Теа Лафон (Доминика)
2. Шаньека Рикеттс (Ямайка)
3. Жасмин Мур (США)
100 м
1. Жюльен Альфред (Сент-Люсия)
2. Ша’Кэрри Ричардсон (США)
3. Мелисса Джефферсон (США)
Смешанная эстафета, 4x400 м
1. Нидерланды
2. США
3. Великобритания
Фехтование
Женщины, командная сабля
1. Украина
2. Южная Корея
3. Япония
Плавание
Мужчины
100 м, баттерфляй
1. Криштоф Милак (Венгрия)
2. Джошуа Лиендо (Канада)
3. Илья Харун (Канада)
Женщины
200 м, комплекс
1. Саммер Макинтош (Канада)
2. Кейт Дугласс (США)
3. Кейли Маккиоун (Австралия)
800 м, вольный стиль
1. Кэти Ледеки (США)
2. Ариарне Титмус (Австралия)
3. Пэйдж Мэдден (США)
Микст
Комбинированная эстафета 4x100 м
1. США
2. Китай
3. Австралия
Серфинг
Мужчины
23:00
Женщины
00:12 (4 августа)
2 августа
Стрельба
Женщины, винтовка, 50 м, три положения
1. Кьяра Леоне (Швейцария)
2. Саген Маддалена (США)
3. Чжан Цюнюэ (Китай)
Прыжки в воду
Мужчины, синхронный трамплин 3 м
1. Ван Цзунъюань – Лун Даои (Китай)
2. Хуан Селая – Осмар Олвера Ибарра (Мексика)
3. Энтони Хардинг – Джек Логер (Великобритания)
Академическая гребля
Мужчины, двойки
1. Мартин Синкович – Валент Синкович (Хорватия)
2. Оливер Винн-Гриффит – Том Джордж (Великобритания)
3. Роман Реесли – Андрин Гулич (Швейцария)
Женщины, двойки
1. Имке Клеверинг – Вероник Местер (Нидерланды)
2. Иоана Врынчану – Роксана Ангел (Румыния)
3. Джесс Моррисон – Аннабель Макинтайр (Австралия)
Мужчины, двойки парные, легкий вес
1. Финтан Маккарти – Пол О′Донован (Ирландия)
2. Стефано Оппо – Габриэль Соарес (Италия)
3. Антониос Папаконстантину – (Греция)
Женщины, двойки парные, легкий вес
1. Эмили Крэйг – Имоджен Грант (Великобритания)
2. Джанина-Элена ван Гронинген – Ионела Козмюк (Румыния)
3. Димитра Конту – Зои Фитсиу (Греция)
Парусный спорт
Женщины, скиф
1. Вильма Бобек – Ребекка Нецлер (Швеция)
2. Яна Джермани – Джорджия Бертуцци (Италия)
3. Одиль ван Анхолт – Аннетт Дойц (Нидерланды)
Мужчины, скиф
1. Диего Ботин – Поль Триттел (Испания)
2. Барт Ламбрикс – Флорис ван де Веркен (Нидерланды)
3. Исаак Макхарди – Уильям Маккензи (Новая Зеландия)
Прыжки на батуте
Женщины
1. Брайони Пейдж (Великобритания)
2. Виолетта Бордиловская (Беларусь)
3. Софиан Мето (Канада)
5. Анжела Бладцева (Россия)
Мужчины
1. Иван Литвинович (Беларусь)
2. Ван Цзысай (Китай)
3. Янь Ланюй (Китай)
Конный спорт
Командный конкур
1. Великобритания
2. США
3. Франция
Бадминтон
Микст
1. Чжэн Сивэй – Хуан Яцион (Китай)
2. Ким Вон Хо – Чон Наын (Южная Корея)
3. Юта Ватанабэ – Ариса Хигасино (Япония)
Стрельба из лука
Микст, командное первенство
1. Южная Корея
2. Германия
3. США
Дзюдо
Женщины, свыше 78 кг
1. Беатрис Соуза (Бразииля)
2. Раз Гершко (Израиль)
3. Ким Ха Юн (Южная Корея)
3. Романа Дикко (Франция)
Мужчины, свыше 100 кг
1. Тедди Ринер (Франция)
2. Ким Мин Чжон (Южная Корея)
3. Темур Рахимов (Таджикистан)
3. Алишер Юсупов (Узбекистан)
Фехтование
Мужчины, командная шпага
1. Венгрия
2. Япония
3. Чехия
Плавание
Мужчины
50 м, вольный стиль
1. Кэмерон Макэвой (Австралия)
2. Бен Прауд (Великобритания)
3. Флоран Маноду (Франция)
200 м, комплекс
1. Леон Маршан (Франция)
2. Данкан Скотт (Великобритания)
3. Ван Шунь (Китай)
Женщины
200 м, спина
1. Кэйли Маккиоун (Австралия)
2. Реган Смит (США)
3. Кайли Масс (Канада)
Легкая атлетика
Мужчины, 10000 м
1. Джошуа Чептегеи (Уганда)
2. Бериху Арегави (Эфиопия)
3. Грант Фишер (США)
BMX-мотокросс
Мужчины
1. Жорис Доде (Франция)
Андре Сильвен (Франция)
Ромен Майе (Франция)
Женщины
Сая Сакакибара (Австралия)
Манон Веенстра (Нидерланды)
Зоэ Классенс (Швейцария)
1 августа
Легкая атлетика
Мужчины, ходьба, 20 км
1. Брайан Пинтадо (Эквадор)
2. Кайо Бонфим (Бразилия)
3. Альваро Мартин (Испания)
Женщины, ходьба, 20 км
1. Ян Цзяюй (Китай)
2. Мария Перес (Испания)
3. Джемайма Монтаг (Австралия)
Стрельба
Мужчины, винтовка, 50 м, три положения
1. Лю Юйкунь (Китай)
2. Сергей Кулиш (Украина)
3. Свапнил Кусале (Индия)
Академическая гребля
Женщины, двойки парные
1. Брук Франсис – Люси Спорс (Новая Зеландия)
2. Анкуца Боднар – Симона Радиш (Румыния)
3. Матильда Ходжскинс-Берн – Ребекка Уайлд (Великобритания)
Мужчины, двойки парные
1. Андрей Корня – Марьян Энаке (Румыния)
2. Мелвин Твеллар – Стеф Брунинк (Нидерланды)
3. Даре Линч – Филип Дойл (Ирландия)
Женщины, четверки
1. Нидерланды
2. Великобритания
3. Новая Зеландия
Мужчины, четверки
1. США
2. Новая Зеландия
3. Великобритания
Дзюдо
Женщины, до 78 кг
1. Аличе Белланди (Италия)
2. Инбар Ланир (Израиль)
3. Патрисия Сампайю (Португалия)
3. Ма Чжэньчжао (Китай)
Мужчины, до 100 кг
1. Зелим Коцоев (Азербайджан)
2. Илья Суламанидзе (Грузия)
3. Музаффарбек Турабоев (Узбекистан)
3. Петер Пальчик (Израиль)
Гребной слалом
Мужчины, байдарки-одиночки
1. Джованни де Дженнаро (Италия)
2. Титуан Кастрик (Франция)
3. Пау Эчанис (Испания)
Спортивная гимнастика
Женщины, многоборье
1. Симона Байлс (США)
2. Ребекка Андраде (Бразилия)
3. Суниса Ли (США)
Фехтование
Женщины, командная рапира
1. США
2. Италия
3. Япония
Плавание
Женщины
200 м, баттерфляй
1. Саммер Макинтош (Канада)
2. Реган Смит (США)
3. Чжан Юйфэй (Китай)
200 м, брасс
1. Кейт Дугласс (США)
2. Татьяна Смит (ЮАР)
3. Тес Схаутен (Нидерланды)
Эстафета 4х200 м, вольный стиль
1. Австралия
2. США
3. Китай
Мужчины
200 м, спина
1. Хуберт Кош (Венгрия)
2. Апостолос Христу (Греция)
3. Роман Митюков (Швейцария)
31 июля
Триатлон
Женщины
1. Кассандра Богран (Франция)
2. Жюли Деррон (Швейцария)
3. Бет Поттер (Великобритания)
Мужчины
1. Алекс Йи (Великобритания)
2. Хэйден Уайлд (Новая Зеландия)
3. Лео Бергер (Франция)
Прыжки в воду
Женщины, синхронная вышка, 10 м
1. Чэнь Юйси – Цюань Хунчань (Китай)
2. Чо Чжин Ми – Ким Ми Рэ (КНДР)
3. Андреа Спендолини-Сириэкс – Лоис Тулсон (Великобритания)
Академическая гребля
Мужчины, четверки парные
1. Нидерланды
2. Италия
3. Польша
Женщины, четверки парные
1. Великобритания
2. Нидерланды
3. Германия
BMX-фристайл
Женщины, парк
1. Дэн Явэнь (Китай)
2. Перрис Бенегас (США)
3. Наталья Дим (Австралия)
Мужчины, парк
1. Хосе Торрес Гил (Аргентина) – 94,82
2. Киран Райли (Великобритания) – 93,91
3. Антони Жанжан (Франция) – 93,76
Стрельба
Женщины, трап
1. Адриана Руано Олива (Гватемала)
2. Сильвана Станко (Италия)
3. Пенни Смит (Австралия)
Дзюдо
Женщины, до 70 кг
1Женщины, до 70 кг
1. Барбара Матич (Хорватия)
2. Мириам Буткерайт (Германия)
3. Габриэлла Виллемс (Бельгия)
3. Михаэла Поллерес (Австрия)
Мужчины, до 90 кг
1. Лаша Бекаури (Грузия)
2. Сансиро Мурао (Япония)
3. Теодорос Целидис (Греция)
3. Максим-Гаэль Нгаяп-Амбу (Франция)
Гребной слалом
Женщины, каноэ-одиночки
1. Джессика Фокс (Австралия)
2. Элена Лилик (Германия)
3. Эви Либфарт (США)
Спортивная гимнастика
Мужчины, многоборье
1. Синносуке Ока (Япония)
2. Чжан Бохэн (Китай)
3. Сяо Жотэн (Китай)
Фехтование
Мужчины, командная сабля
1. Южная Корея
2. Венгрия
3. Франция
Плавание
Женщины
100 м, вольный стиль
1. Сара Шёстрём (Швеция)
2. Тори Хаск (США).
3. Сиобан Бернадетт Хоги (Гонконг)
1500 м, вольный стиль
1. Кэти Ледеки (США)
2. Анастасия Кирпичникова (Франция)
3. Изабель Гозе (Германия)
Мужчины
200 м, баттерфляй
1. Леон Маршан (Франция)
2. Криштоф Милак (Венгрия)
3. Илья Харун (Канада)
200 м, брасс
1. Леон Маршан (Франция)
2. Зак Стабблети-Кук (Австралия)
3. Каспар Корбо (Нидерланды)
100 м, вольный стиль
1. Пань Чжаньлэ (Китай)
2. Кайл Чалмерс (Австралия)
3. Давид Попович (Румыния)
30 июля
Стрельба
Микст, пневматический пистолет, 10 м
1. Зорана Арунович – Дамир Микец (Сербия)
2. Шеввал Илайда Тархан – Юсуф Дикеч (Турция)
3. Ману Бхакер – Сарабжот Сингх (Индия)
Мужчины, трап
1. Нейтан Хейлс (Великобритания)
2. Ци Ин (Китай)
3. Жан-Пьер Броль Карденас (Гватемала)
Настольный теннис
Микст
1. Ван Чэн/Сунь Инша (Китай)
2. Ким Кум Йонг/Ри Джонг Сик (КНДР)
3. Лим Джонг Хун/Юбин Шин (Южная Корея)
Дзюдо
Мужчины, до 81 кг
1. Таканори Нагасе (Япония)
2. Тато Григалашвили (Грузия)
3. Сомон Махмадбеков (Таджикистан)
3. Ли Чжун Хван (Южная Корея)
Женщины, до 63 кг
1. Андрея Лешки (Словения)
2. Приска Авити Алькарас (Мексика)
3. Кларисс Агбеньену (Франция)
3. Лаура Фазлиу (Косово)
Спортивная гимнастика
Женщины, командное многоборье
1. США
2. Италия
3. Бразилия
Регби-7
Женщины
1. Новая Зеландия
2. Канада
3. США
Фехтование
Женщины, командная шпага
1. Италия
2. Франция
3. Польша
Плавание
Женщины
100 м, спина
1. Кейли Маккиоун (Австралия)
2. Реган Смит (США)
3. Катарина Беркофф (США)
Мужчины
800 м, вольный стиль
1. Дэниел Виффен (Ирландия)
2. Бобби Финк (США)
3. Грегорио Пальтриньери (Италия)
Эстафета 4×200 м, вольный стиль
1. Великобритания
2. США
3. Австралия
29 июля
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м
Женщины
1. Пан Хе Чин (Южная Корея)
2. Хуан Юйтин (Китай)
3. Одри Гонья (Швейцария)
Мужчины
1. Шэн Лихао (Китай)
2. Виктор Линдгрен (Швеция)
3. Миран Маричич (Хорватия)
Прыжки в воду
Мужчины, синхронная вышка, 10 м
1. Лянь Цзюньцзе – Ян Хао (Китай)
2. Том Дэйли – Ноа Уильямс (Великобритания)
3. Райлен Вьенс – Натан Жомбор-Мюррей (Канада)
Конный спорт
Командное троеборье, конкур
1. Великобритания
2. Франция
3. Япония
Личное троеборье, конкур
16:00
Маунтинбайк
Мужчины, велокросс
1. Томас Пидкок (Великобритания)
2. Виктор Корецки (Франция)
3. Алан Хэтерли (ЮАР)
Скейтбординг
Мужчины, стрит
18:00
Стрельба из лука
Мужчины, командное первенство
18:11
Гребной слалом
Мужчины, каноэ-одиночки
18:20
Спортивная гимнастика
Мужчины, командное многоборье
18:30
Дзюдо
Женщины, до 57 кг
18:38
Мужчины, до 73 кг
19:09
Плавание
Женщины
400 м, комплекс
21:30
100 м, брасс
22:32
200 м, вольный стиль
22:48
Мужчины
200 м, вольный стиль
21:43
100 м, спина
22:22
Фехтование
Женщины, сабля
22:45
Мужчины, рапира
23:10
28 июля
Стрельба
10 м, пневматический пистолет
Мужчины
1. Юй Се (Китай)
2. Федерико Мальдини (Италия)
3. Паоло Монна (Италия)
Женщины
1. О Е Джин (Южная Корея)
2. Ким Е Джи (Южная Корея)
3. Ману Бхакер (Индия)
Маунтинбайк
Женщины, кросс-кантри
1. Полин Ферран-Прево (Франция)
2. Хейли Баттен (США)
3. Йенни Риссведс (Швеция)
Дзюдо
Мужчины, до 66 кг
1. Хифуми Абэ (Япония)
2. Виллиан Лима (Бразилия)
3. Денис Виеру (Молдова)
3. Гусман Кыргызбаев (Казахстан)
Женщины, до 52 кг
1. Диера Келдиерова (Узбекистан)
2. Дистрия Красничи (Косово)
3. Амандин Бюшар (Франция)
3. Ларисса Пимента (Бразилия)
Скейтбординг
Женщины, стрит
1. Коко Есидзава (Япония)
2. Лиз Акама (Япония)
3. Райсса Лил (Бразилия)
Стрельба из лука
Женщины, команда
1. Южная Корея
2. Китай
3. Мексика
Гребной слалом
Женщины, байдарка-одиночка
1. Джессика Фокс (Австралия)
2. Клаудия Зволинска (Польша)
3. Кимберли Вудс (Великобритания)
Плавание
Мужчины
400 м, комплекс
1. Леон Маршан (Франция)
2. Томоюки Матцусита (Япония)
3. Карсон Фостер (США)
100 м, брасс
1. Николо Мартиненги (Италия)
2. Адам Пити (Великобритания)
2. Ник Финк (США)
Женщины
100 м, баттерфляй
1. Торри Хаск (США)
2. Гретхен Уолш (США)
3. Чжан Юйфэй (Китай)
Фехтование
Женщины, рапира
1. Ли Кифер (США)
2. Лорен Скраггс (США)
3. Элеанор Харви (Канада)
Мужчины, шпага
1. Коки Кано (Япония)
2. Янник Борель (Франция)
3. Мохамед Эль-Сайед (Египет)
27 июля
Стрельба
10 м, пневматическая винтовка, микст
1. Хуан Юйтин – Шэн Лихао (Китай)
2. Кым Джи Хен – Пак Ха Чон (Южная Корея)
3. Александра Ле – Ислам Сатпаев (Казахстан)
Прыжки в воду
Женщины, трамплин, 3 м
1. Чан Яни – Чэнь Ивэнь (Китай) – 337,68
2. Сара Бэйкон – Кэссиди Кук (США) – 314,64
3. Ясмин Харпер – Скарлетт Мью Дженсен (Великобритания) – 302,28
Велошоссе
Гонка с раздельным стартом, женщины
1. Грэйс Браун (Австралия)
2. Анна Хендерсон (Великобритания)
3. Хлоя Дайгерт (США)
Гонка с раздельным стартом, мужчины
1. Ремко Эвенепул (Бельгия)
2. Филиппо Ганна (Италия)
3. Ваут ван Арт (Бельгия)
Дзюдо
До 48 кг, женщины
1. Нацуми Цунода (Япония)
2. Бавуудоржийн Баасанхуу (Монголия)
3. Ширин Букли (Франция)
3. Тара Бабулфат (Швеция)
До 60 кг, мужчины
1. Елдос Сметов (Казахстан)
2. Лука Мхеидзе (Франция)
3. Рюдзю Нагаяма (Япония)
3. Франсиско Гарригос (Испания)
Регби-7
Мужчины
1. Франция
2. Фиджи
3. ЮАР
Фехтование
Шпага, женщины
1. Вивиан Конг Ман Вай (Гонконг)
2. Орьян Малло (Франция)
3. Эстер Мухари (Венгрия)
4. Нелли Дифферт (Эстония)
Сабля, мужчины
1. О Сангук (Южная Корея)
2. Фарес Ферджани (Тунис)
3. Луиджи Самеле (Италия)
Плавание
400 м, вольный стиль, мужчины
1. Лукас Мертенс (Германия)
2. Элайджа Уиннингтон (Австралия)
3. Ким У Мин (Южная Корея)
400 м, вольный стиль, женщины
1. Ариарне Титмус (Австралия)
2. Саммер Макинтош (Канада)
3. Кэти Ледеки (США)
Эстафета 4x100 м, вольный стиль, женщины
1. Австралия
2. США
3. Китай
Эстафета 4x100 м, вольный стиль, мужчины
1. США
2. Австралия
3. Италия
Следите за Олимпийскими играми вместе с Delfi ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.