ВСЕ МЕДАЛИ ОЛИМПИАДЫ | Байлз победила в гимнастике, Эквадор взял золото в спортивной ходьбе

1 августа
Легкая атлетика
Мужчины, ходьба, 20 км
1. Брайан Пинтадо (Эквадор)
2. Кайо Бонфим (Бразилия)
3. Альваро Мартин (Испания)
Женщины, ходьба, 20 км
1. Ян Цзяюй (Китай)
2. Мария Перес (Испания)
3. Джемайма Монтаг (Австралия)
Стрельба
Мужчины, винтовка, 50 м, три положения
1. Лю Юйкунь (Китай)
2. Сергей Кулиш (Украина)
3. Свапнил Кусале (Индия)
Академическая гребля
Женщины, двойки парные
1. Брук Франсис – Люси Спорс (Новая Зеландия)
2. Анкуца Боднар – Симона Радиш (Румыния)
3. Матильда Ходжскинс-Берн – Ребекка Уайлд (Великобритания)
Мужчины, двойки парные
1. Андрей Корня – Марьян Энаке (Румыния)
2. Мелвин Твеллар – Стеф Брунинк (Нидерланды)
3. Даре Линч – Филип Дойл (Ирландия)
Женщины, четверки
1. Нидерланды
2. Великобритания
3. Новая Зеландия
Мужчины, четверки
1. США
2. Новая Зеландия
3. Великобритания
Дзюдо
Женщины, до 78 кг
1. Аличе Белланди (Италия)
2. Инбар Ланир (Израиль)
3. Патрисия Сампайю (Португалия)
3. Ма Чжэньчжао (Китай)
Мужчины, до 100 кг
1. Зелим Коцоев (Азербайджан)
2. Илья Суламанидзе (Грузия)
3. Музаффарбек Турабоев (Узбекистан)
3. Петер Пальчик (Израиль)
Гребной слалом
Мужчины, байдарки-одиночки
1. Джованни де Дженнаро (Италия)
2. Титуан Кастрик (Франция)
3. Пау Эчанис (Испания)
Спортивная гимнастика
Женщины, многоборье
1. Симона Байлс (США)
2. Ребекка Андраде (Бразилия)
3. Суниса Ли (США)
Фехтование
Женщины, командная рапира
1. США
2. Италия
3. Япония
Плавание
Женщины
200 м, баттерфляй
1. Саммер Макинтош (Канада)
2. Реган Смит (США)
3. Чжан Юйфэй (Китай)
200 м, брасс
1. Кейт Дугласс (США)
2. Татьяна Смит (ЮАР)
3. Тес Схаутен (Нидерланды)
Эстафета 4х200 м, вольный стиль
1. Австралия
2. США
3. Китай
Мужчины
200 м, спина
1. Хуберт Кош (Венгрия)
2. Апостолос Христу (Греция)
3. Роман Митюков (Швейцария)
31 июля
Триатлон
Женщины
1. Кассандра Богран (Франция)
2. Жюли Деррон (Швейцария)
3. Бет Поттер (Великобритания)
Мужчины
1. Алекс Йи (Великобритания)
2. Хэйден Уайлд (Новая Зеландия)
3. Лео Бергер (Франция)
Прыжки в воду
Женщины, синхронная вышка, 10 м
1. Чэнь Юйси – Цюань Хунчань (Китай)
2. Чо Чжин Ми – Ким Ми Рэ (КНДР)
3. Андреа Спендолини-Сириэкс – Лоис Тулсон (Великобритания)
Академическая гребля
Мужчины, четверки парные
1. Нидерланды
2. Италия
3. Польша
Женщины, четверки парные
1. Великобритания
2. Нидерланды
3. Германия
BMX-фристайл
Женщины, парк
1. Дэн Явэнь (Китай)
2. Перрис Бенегас (США)
3. Наталья Дим (Австралия)
Мужчины, парк
1. Хосе Торрес Гил (Аргентина) – 94,82
2. Киран Райли (Великобритания) – 93,91
3. Антони Жанжан (Франция) – 93,76
Стрельба
Женщины, трап
1. Адриана Руано Олива (Гватемала)
2. Сильвана Станко (Италия)
3. Пенни Смит (Австралия)
Дзюдо
Женщины, до 70 кг
1Женщины, до 70 кг
1. Барбара Матич (Хорватия)
2. Мириам Буткерайт (Германия)
3. Габриэлла Виллемс (Бельгия)
3. Михаэла Поллерес (Австрия)
Мужчины, до 90 кг
1. Лаша Бекаури (Грузия)
2. Сансиро Мурао (Япония)
3. Теодорос Целидис (Греция)
3. Максим-Гаэль Нгаяп-Амбу (Франция)
Гребной слалом
Женщины, каноэ-одиночки
1. Джессика Фокс (Австралия)
2. Элена Лилик (Германия)
3. Эви Либфарт (США)
Спортивная гимнастика
Мужчины, многоборье
1. Синносуке Ока (Япония)
2. Чжан Бохэн (Китай)
3. Сяо Жотэн (Китай)
Фехтование
Мужчины, командная сабля
1. Южная Корея
2. Венгрия
3. Франция
Плавание
Женщины
100 м, вольный стиль
1. Сара Шёстрём (Швеция)
2. Тори Хаск (США).
3. Сиобан Бернадетт Хоги (Гонконг)
1500 м, вольный стиль
1. Кэти Ледеки (США)
2. Анастасия Кирпичникова (Франция)
3. Изабель Гозе (Германия)
Мужчины
200 м, баттерфляй
1. Леон Маршан (Франция)
2. Криштоф Милак (Венгрия)
3. Илья Харун (Канада)
200 м, брасс
1. Леон Маршан (Франция)
2. Зак Стабблети-Кук (Австралия)
3. Каспар Корбо (Нидерланды)
100 м, вольный стиль
1. Пань Чжаньлэ (Китай)
2. Кайл Чалмерс (Австралия)
3. Давид Попович (Румыния)
30 июля
Стрельба
Микст, пневматический пистолет, 10 м
1. Зорана Арунович – Дамир Микец (Сербия)
2. Шеввал Илайда Тархан – Юсуф Дикеч (Турция)
3. Ману Бхакер – Сарабжот Сингх (Индия)
Мужчины, трап
1. Нейтан Хейлс (Великобритания)
2. Ци Ин (Китай)
3. Жан-Пьер Броль Карденас (Гватемала)
Настольный теннис
Микст
1. Ван Чэн/Сунь Инша (Китай)
2. Ким Кум Йонг/Ри Джонг Сик (КНДР)
3. Лим Джонг Хун/Юбин Шин (Южная Корея)
Дзюдо
Мужчины, до 81 кг
1. Таканори Нагасе (Япония)
2. Тато Григалашвили (Грузия)
3. Сомон Махмадбеков (Таджикистан)
3. Ли Чжун Хван (Южная Корея)
Женщины, до 63 кг
1. Андрея Лешки (Словения)
2. Приска Авити Алькарас (Мексика)
3. Кларисс Агбеньену (Франция)
3. Лаура Фазлиу (Косово)
Спортивная гимнастика
Женщины, командное многоборье
1. США
2. Италия
3. Бразилия
Регби-7
Женщины
1. Новая Зеландия
2. Канада
3. США
Фехтование
Женщины, командная шпага
1. Италия
2. Франция
3. Польша
Плавание
Женщины
100 м, спина
1. Кейли Маккиоун (Австралия)
2. Реган Смит (США)
3. Катарина Беркофф (США)
Мужчины
800 м, вольный стиль
1. Дэниел Виффен (Ирландия)
2. Бобби Финк (США)
3. Грегорио Пальтриньери (Италия)
Эстафета 4×200 м, вольный стиль
1. Великобритания
2. США
3. Австралия
29 июля
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м
Женщины
1. Пан Хе Чин (Южная Корея)
2. Хуан Юйтин (Китай)
3. Одри Гонья (Швейцария)
Мужчины
1. Шэн Лихао (Китай)
2. Виктор Линдгрен (Швеция)
3. Миран Маричич (Хорватия)
Прыжки в воду
Мужчины, синхронная вышка, 10 м
1. Лянь Цзюньцзе – Ян Хао (Китай)
2. Том Дэйли – Ноа Уильямс (Великобритания)
3. Райлен Вьенс – Натан Жомбор-Мюррей (Канада)
Конный спорт
Командное троеборье, конкур
1. Великобритания
2. Франция
3. Япония
Личное троеборье, конкур
16:00
Маунтинбайк
Мужчины, велокросс
1. Томас Пидкок (Великобритания)
2. Виктор Корецки (Франция)
3. Алан Хэтерли (ЮАР)
Скейтбординг
Мужчины, стрит
18:00
Стрельба из лука
Мужчины, командное первенство
18:11
Гребной слалом
Мужчины, каноэ-одиночки
18:20
Спортивная гимнастика
Мужчины, командное многоборье
18:30
Дзюдо
Женщины, до 57 кг
18:38
Мужчины, до 73 кг
19:09
Плавание
Женщины
400 м, комплекс
21:30
100 м, брасс
22:32
200 м, вольный стиль
22:48
Мужчины
200 м, вольный стиль
21:43
100 м, спина
22:22
Фехтование
Женщины, сабля
22:45
Мужчины, рапира
23:10
28 июля
Стрельба
10 м, пневматический пистолет
Мужчины
1. Юй Се (Китай)
2. Федерико Мальдини (Италия)
3. Паоло Монна (Италия)
Женщины
1. О Е Джин (Южная Корея)
2. Ким Е Джи (Южная Корея)
3. Ману Бхакер (Индия)
Маунтинбайк
Женщины, кросс-кантри
1. Полин Ферран-Прево (Франция)
2. Хейли Баттен (США)
3. Йенни Риссведс (Швеция)
Дзюдо
Мужчины, до 66 кг
1. Хифуми Абэ (Япония)
2. Виллиан Лима (Бразилия)
3. Денис Виеру (Молдова)
3. Гусман Кыргызбаев (Казахстан)
Женщины, до 52 кг
1. Диера Келдиерова (Узбекистан)
2. Дистрия Красничи (Косово)
3. Амандин Бюшар (Франция)
3. Ларисса Пимента (Бразилия)
Скейтбординг
Женщины, стрит
1. Коко Есидзава (Япония)
2. Лиз Акама (Япония)
3. Райсса Лил (Бразилия)
Стрельба из лука
Женщины, команда
1. Южная Корея
2. Китай
3. Мексика
Гребной слалом
Женщины, байдарка-одиночка
1. Джессика Фокс (Австралия)
2. Клаудия Зволинска (Польша)
3. Кимберли Вудс (Великобритания)
Плавание
Мужчины
400 м, комплекс
1. Леон Маршан (Франция)
2. Томоюки Матцусита (Япония)
3. Карсон Фостер (США)
100 м, брасс
1. Николо Мартиненги (Италия)
2. Адам Пити (Великобритания)
2. Ник Финк (США)
Женщины
100 м, баттерфляй
1. Торри Хаск (США)
2. Гретхен Уолш (США)
3. Чжан Юйфэй (Китай)
Фехтование
Женщины, рапира
1. Ли Кифер (США)
2. Лорен Скраггс (США)
3. Элеанор Харви (Канада)
Мужчины, шпага
1. Коки Кано (Япония)
2. Янник Борель (Франция)
3. Мохамед Эль-Сайед (Египет)
27 июля
Стрельба
10 м, пневматическая винтовка, микст
1. Хуан Юйтин – Шэн Лихао (Китай)
2. Кым Джи Хен – Пак Ха Чон (Южная Корея)
3. Александра Ле – Ислам Сатпаев (Казахстан)
Прыжки в воду
Женщины, трамплин, 3 м
1. Чан Яни – Чэнь Ивэнь (Китай) – 337,68
2. Сара Бэйкон – Кэссиди Кук (США) – 314,64
3. Ясмин Харпер – Скарлетт Мью Дженсен (Великобритания) – 302,28
Велошоссе
Гонка с раздельным стартом, женщины
1. Грэйс Браун (Австралия)
2. Анна Хендерсон (Великобритания)
3. Хлоя Дайгерт (США)
Гонка с раздельным стартом, мужчины
1. Ремко Эвенепул (Бельгия)
2. Филиппо Ганна (Италия)
3. Ваут ван Арт (Бельгия)
Дзюдо
До 48 кг, женщины
1. Нацуми Цунода (Япония)
2. Бавуудоржийн Баасанхуу (Монголия)
3. Ширин Букли (Франция)
3. Тара Бабулфат (Швеция)
До 60 кг, мужчины
1. Елдос Сметов (Казахстан)
2. Лука Мхеидзе (Франция)
3. Рюдзю Нагаяма (Япония)
3. Франсиско Гарригос (Испания)
Регби-7
Мужчины
1. Франция
2. Фиджи
3. ЮАР
Фехтование
Шпага, женщины
1. Вивиан Конг Ман Вай (Гонконг)
2. Орьян Малло (Франция)
3. Эстер Мухари (Венгрия)
4. Нелли Дифферт (Эстония)
Сабля, мужчины
1. О Сангук (Южная Корея)
2. Фарес Ферджани (Тунис)
3. Луиджи Самеле (Италия)
Плавание
400 м, вольный стиль, мужчины
1. Лукас Мертенс (Германия)
2. Элайджа Уиннингтон (Австралия)
3. Ким У Мин (Южная Корея)
400 м, вольный стиль, женщины
1. Ариарне Титмус (Австралия)
2. Саммер Макинтош (Канада)
3. Кэти Ледеки (США)
Эстафета 4x100 м, вольный стиль, женщины
1. Австралия
2. США
3. Китай
Эстафета 4x100 м, вольный стиль, мужчины
1. США
2. Австралия
3. Италия
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