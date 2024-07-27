В пятницу на дорогах страны произошло множество аварий
Вчера, 26 июля, произошло 13 дорожных происшествий, в том числе четыре с участием самоката. От управления транспортным средством отстранили шестерых водителей с признаками употребления алкоголя или наркотиков.
В 12.34 произошло дорожное происшествие в Харьюском уезде в деревне Тискре волости Харку. У автобусной остановки „Вана-Раннамыйза теэ“ ехавший на мотоцикле Yamaha MTN890D 41-летний мужчина потерял управление и упал. Мотоциклиста доставили в больницу.
В 12.56 произошло дорожное происшествие в Харьюмаа в деревне Лехмья волости Раэ. На дороге к автозаправке Юри на виадуке столкнулись легковой автомобиль Škoda Rapid, за рулем которого находилась 72-летняя женщина, и микроавтобус Peugeot Boxer, которым управлял 56-летний мужчина. Обоих водителей доставили в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.
В 13.17 произошло дорожное происшествие в Таллинне: у дома по Вабаыхумуузеуми теэ, 8 55-летний мужчина врезался на велосипеде в шлагбаум. Велосипедиста доставили в больницу.
В 14.02 сообщили о дорожном происшествие в Таллинне: у дома по Мустамяэ теэ, 191 упал ехавший на самокате 54-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Самокатчика доставили в больницу.
В 14.08 произошло дорожное происшествие в Харьюском уезде в деревне Патика волости Раэ на шоссе Юри-Вайда. 27-летний мужчина, ехавший на мотоцикле Suzuki GSR600, совершая маневр, потерял управление и съехал в кювет. Мотоциклиста доставили в больницу.
В 14.57 произошло дорожное происшествие в Таллинне на перекрестке улиц Лайкмаа и Гонсиори. Ехавший на велосипеде по временному тротуару 51-летний мужчина упал, когда переднее колесо велосипеда попало между трамвайными рельсами. Велосипедиста доставили в больницу.
В 15.37 произошло дорожное происшествие в Нарве у дома по улице Пушкина, 22. По первоначальным данным, ехавший на электросамокате 39-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения столкнулся с легковым автомобилем Toyota Land Cruiser, которым управлял 62-летний мужчина. Самокатчика доставили в больницу.
В 15.51 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по бульвару Сыпрузе, 27. 30-летняя женщина, пересекавшая проезжую часть на электросамокате фирмы Bolt, потеряла управление и упала. Самокатчицу доставили в больницу.
В 16.04 произошло дорожное происшествие в Таллинне: на железнодорожном мосту, расположенном около участка недвижимости по Таммсааре теэ Т2, столкнулись четыре легковых автомобиле, следовавшие в одном направлении: Peugeot Partner, которым управлял 51-летний мужчина, Škoda Kamiq, за рулем которого находилась 35-летняя женщина, Citroën Berlingo, которым управлял 61-летний мужчина, и Mercedes-Benz, которым управлял 44-летни мужчина. Водителя Škoda доставили в больницу. Точные обстоятельства ДТП выясняются.
В 16.04 сообщили о дорожном происшествии в Таллинне на Таммсааре теэ у дома по Пярнускому шоссе 180b. 61-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем Citroën Berlingo, врезался сзади в легковой автомобиль Škoda Kamiq, за рулем которого находилась 35-летняя женщина. Водителя Škoda доставили в больницу.
В 18.58 произошло дорожное происшествие в городе Нарва-Йыэсуу у дома по улице Л. Койдула, 106. 63-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем Volkswagen Golf, совершая маневр, не убедился в его безопасности и врезался в легковой автомобиль KIA Ceed, за рулем которого находилась 19-летняя женщина. После столкновения автомобили, изменив траекторию движения, съехали в кювет. Обоих водителей, а также пассажира Volkswagen, 63-летнюю женщину, доставили в больницу.
В 19.55 произошло дорожное происшествие в Таллинне: у дома по улице Кийли, 5 упал ехавший на электросамокате 26-летний мужчина. Самокатчика доставили в больницу.
В 23.18 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по бульвару Вабадузе, 93/1. По первоначальным данным, легковой автомобиль Škoda Octavia, которым управлял 52-летний мужчина, столкнулся с 28-летним велосипедистом, пересекавшим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Велосипедиста доставили в больницу. Светофоры работали в мигающем режиме. Точные обстоятельства происшествия расследуются.
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