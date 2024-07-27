В пятницу на дорогах страны произошло множество аварий

В 12.34 произошло дорожное происшествие в Харьюском уезде в деревне Тискре волости Харку. У автобусной остановки „Вана-Раннамыйза теэ“ ехавший на мотоцикле Yamaha MTN890D 41-летний мужчина потерял управление и упал. Мотоциклиста доставили в больницу.

В 12.56 произошло дорожное происшествие в Харьюмаа в деревне Лехмья волости Раэ. На дороге к автозаправке Юри на виадуке столкнулись легковой автомобиль Škoda Rapid, за рулем которого находилась 72-летняя женщина, и микроавтобус Peugeot Boxer, которым управлял 56-летний мужчина. Обоих водителей доставили в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.

В 13.17 произошло дорожное происшествие в Таллинне: у дома по Вабаыхумуузеуми теэ, 8 55-летний мужчина врезался на велосипеде в шлагбаум. Велосипедиста доставили в больницу.

В 14.02 сообщили о дорожном происшествие в Таллинне: у дома по Мустамяэ теэ, 191 упал ехавший на самокате 54-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Самокатчика доставили в больницу.

В 14.08 произошло дорожное происшествие в Харьюском уезде в деревне Патика волости Раэ на шоссе Юри-Вайда. 27-летний мужчина, ехавший на мотоцикле Suzuki GSR600, совершая маневр, потерял управление и съехал в кювет. Мотоциклиста доставили в больницу.

В 14.57 произошло дорожное происшествие в Таллинне на перекрестке улиц Лайкмаа и Гонсиори. Ехавший на велосипеде по временному тротуару 51-летний мужчина упал, когда переднее колесо велосипеда попало между трамвайными рельсами. Велосипедиста доставили в больницу.

В 15.37 произошло дорожное происшествие в Нарве у дома по улице Пушкина, 22. По первоначальным данным, ехавший на электросамокате 39-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения столкнулся с легковым автомобилем Toyota Land Cruiser, которым управлял 62-летний мужчина. Самокатчика доставили в больницу.