ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (885-й день) | Источник: украинские дроны поразили российский бомбардировщик на аэродроме в Мурманской области

В Волгоградской области разбился бомбардировщик Су-34. Пилоты катапультировались, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле не было. В Минобороны заявили, что полет был учебно-тренировочным и самолет летел без боекомплекта. Более подробнее ЗДЕСЬ.

Украинские дроны поразили российский стратегический бомбардировщик на аэродроме в Мурманской области

Источник в Главном управлении разведки рассказал изданию „Украинская правда“, что вблизи Оленегорска на военном аэродроме „Оленья“ (это одно из мест базирования стратегической авиации) поражен российский дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоноситель ТУ-22М3.

Удар был нанесен ночью на 27 июля, рассказал источник другому украинскому изданию, New Voice. Он также подтвердил украинский удар по российскому бомбардировщику.

Мэр Курска Игорь Куцак предложил жителям города самостоятельно привести в порядок места, где можно укрываться при обстрелах. Как пишет „7×7“, это произошло 25 июля, когда чиновник отвечал в прямом эфире на вопросы горожан.

Одна из жительниц рассказала мэру о том, что подвалы в домах в плохом состоянии, а управляющие компании не реагируют — она пожаловалась, что во время объявления режима опасности в ее районе некуда спрятаться.

Куцак заявил, что в городе есть более двух с половиной тысяч заглублений и что если управляющие компании за их состоянием не следят, их можно поменять — или заняться подвалами самостоятельно.

„Уважаемые жители, никто не отменял проведение субботников. Можно своими силами навести порядок, если ваша управляющая компания не справляется“, — сказал мэр.

NYT: Белоусов предупредил министра обороны США Ллойда Остина о „тайной операции“ Украины

New York Times со ссылкой на источники написала, что министр обороны России Андрей Белоусов две недели назад позвонил своему американскому коллеге Ллойду Остину и пожаловался на якобы готовящуюся операцию Украины, о которой американцы не знали.