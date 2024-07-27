ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (885-й день) | Источник: украинские дроны поразили российский бомбардировщик на аэродроме в Мурманской области
Подводим итоги очередного дня войны.
В Волгоградской области разбился бомбардировщик Су-34. Пилоты катапультировались, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле не было. В Минобороны заявили, что полет был учебно-тренировочным и самолет летел без боекомплекта. Более подробнее ЗДЕСЬ.
Украинские дроны поразили российский стратегический бомбардировщик на аэродроме в Мурманской области
Источник в Главном управлении разведки рассказал изданию „Украинская правда“, что вблизи Оленегорска на военном аэродроме „Оленья“ (это одно из мест базирования стратегической авиации) поражен российский дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоноситель ТУ-22М3.
Удар был нанесен ночью на 27 июля, рассказал источник другому украинскому изданию, New Voice. Он также подтвердил украинский удар по российскому бомбардировщику.
Мэр Курска Игорь Куцак предложил жителям города самостоятельно привести в порядок места, где можно укрываться при обстрелах. Как пишет „7×7“, это произошло 25 июля, когда чиновник отвечал в прямом эфире на вопросы горожан.
Одна из жительниц рассказала мэру о том, что подвалы в домах в плохом состоянии, а управляющие компании не реагируют — она пожаловалась, что во время объявления режима опасности в ее районе некуда спрятаться.
Куцак заявил, что в городе есть более двух с половиной тысяч заглублений и что если управляющие компании за их состоянием не следят, их можно поменять — или заняться подвалами самостоятельно.
„Уважаемые жители, никто не отменял проведение субботников. Можно своими силами навести порядок, если ваша управляющая компания не справляется“, — сказал мэр.
NYT: Белоусов предупредил министра обороны США Ллойда Остина о „тайной операции“ Украины
New York Times со ссылкой на источники написала, что министр обороны России Андрей Белоусов две недели назад позвонил своему американскому коллеге Ллойду Остину и пожаловался на якобы готовящуюся операцию Украины, о которой американцы не знали.
Со ссылкой на трех анонимных чиновников газета пишет, что российская сторона сообщила о якобы готовящейся Киевом с разрешения американцев тайной операции против России. Белоусов, пишет NYT, спросил Остина, знал ли Пентагон об этой операции и о том, что она может привести к обострению напряженности между Москвой и Вашингтоном.
В чем заключался план украинской стороны, неизвестно. Но New York Times пишет, что представители Пентагона ничего о нем не знали. Все анонимные источники NYT подтвердили, что слова Белоусова были восприняты очень серьезно. „Американцы связались с украинцами и, по сути, сказали: если вы думаете о том, чтобы сделать что-то подобное, не делайте этого“, — пишет американская газета.
Минобороны РФ отчиталось о 42 украинских беспилотниках, сбитых над территорией РФ. Над Брянской областью, по данным ведомства, сбит 21 дрон, над Рязанской и Курской — по семь, над Белгородской — три, над Ростовской — два, над Липецкой — один. Врио губернатора Курской области сообщил о трех пострадавших. В Рязани местные жители сообщали о взрывах — предположительно, дроны сбивали на подлете к НПЗ и военному аэропорту Дягилево.
Армия России пытается давить по всему фронту. Российские военные недавно расширили зону ответственности Центральной группировки войск в Донецкой области, пишет Институт изучения войны (ISW). Прежней задачи группировки было действовать исключительно в качестве оперативных маневренных сил на Авдеевском направлении.
Это говорит о том, что российское военное командование не считает возможным быстрый тактический успех в районе Авдеевки, предполагает ISW. В чем дело — в уменьшающихся ресурсах или в неспособности именно Центральной группировки войск совершить тактический прорыв, неясно. Однако теперь расширившийся район ее ответственности (от юго-запада Донецка до Торецка) будет отвлекать российские ресурсы и живую силу от попыток продвинуться на северо-западе и западе от Авдеевки.
Премьер Индии Нарендо Моди в конце августа посетит Украину, пишет со ссылкой на дипломатов индийское издание Wion. Если визит состоится, это будет первым посещением Киева индийским премьером с начала войны.
По материалам: BBC News Русская служба, „Медуза“.
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