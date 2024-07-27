Мужчина пытался совершить самоподжог на Красной площади. Возможно, это был глава оборонного НИИ Владимир Арсеньев. Рассказываем его историю

В суде Арсеньев настаивал , что из-за действий Мосиенко „Волна“ погрязла „в переписках, проверках, а также судебных исках“ — тот якобы рассылает „ложные письма и заявления“ в ФСБ, „РосТех“, другие учреждения, с огульными и клеветническими обвинениями. Арсеньев жаловался в суде, что „за неполный год в Обществе проведена смена трех генеральных директоров по их заявлению по состоянию здоровья и потери имиджа из-за необоснованных претензий к их личностям“, а Мосиенко пытался продать свои акции. Арбитражный суд Мосиенко отказал и признал, что его иски направлены на „воспрепятствование деятельности“ предприятия.

Параллельно, пишет BBC News Русская служба , Мосиенко добивался предоставления ему документации „Волны“ в арбитражном суде Москвы — к лету 2023 года было зарегистрировано шесть его заявлений. Представителем „Волны“ в качестве ответчика против Мосиенко выступал Арсеньев.

Как следует из решений судов , Арсеньев возглавлял „Волну“ с 2006 по 2021 год, а в марте 2023 года вновь вернулся на тот же пост в статусе исполняющего обязанности гендиректора. Через шесть дней Мосиенко заявил в официальном „требовании“ к руководству предприятия, что Арсеньев „приносит ущерб Министерству Обороны РФ в условиях проведения СВО“. А в мае написал главе госкорпорации Ростех Сергею Чемезову о „сговоре о переносе (т.е. целенаправленной задержке) поставок ГОЗ с начальниками военных представительств 90 и 402 Минобороны и Руководством“ — из контекста судебного решения следует, что речь шла о руководстве „Волны“, то есть Арсеньеве.

Владимир Арсеньев из ЦНИИ „Волна“ за последний год стал участником многочисленных арбитражных и гражданских процессов в судах Москвы. Его оппонентом был один крупных акционеров того же предприятия, бывший главный конструктор и председатель совета директоров „Волны“ Сергей Мосиенко (ему принадлежало в 2023 году 32% акций).

ЦНИИ „Волна“ действительно возглавляет один из акционеров этого предприятия по имени Владимир Арсеньев. Предприятие занимается разработкой и производством вооружения и военной техники, а также ее ремонтом и участвует в выполнении гособоронзаказа.

По данным телеграм-каналов, мужчина облил себя горючей жидкостью и поджег. Дежурившие на площади полицейские смогли быстро потушить пламя, повалив мужчину на землю. Как пишет Mash, мужчина получил небольшие ожоги и после инцидента был допрошен.

В сентябре 2023 года Арсеньев и Мосиенко обменялись взаимными исками о защите чести, достоинства и деловой репутации. Как утверждал Арсеньев, Мосиенко „бездоказательно, основываясь только на своих предположениях и домыслах“, обвинял его в воровстве конструкторской документации у другого предприятия и незаконном получении денег от компании „Луч“. Проверки в итоге не выявили существенных нарушений, но привели к срыву выполнения гособоронзаказа, констатировал гендиректор „Волны“. В его жалобе также говорилось, что срыв гособоронзаказа произошел из-за заявлений Мосиенко в ФСБ весной 2023 года, при этом проверка не подтвердила нарушений со стороны Арсеньева. Однако, по данным базы „Спарк — Интерфакс“, в октябре 2023 года он все же покинул пост и. о. главы „Волны“.

Лефортовский суд, однако, признал высказывания Мосиенко оценочными суждениями, связанными с разногласиями акционеров предприятия, и иск Арсеньева отклонил.

Этот суд он проиграл в январе 2024 года, в марте решение вступило в силу. Однако, иск Мосиенко к Арсеньеву еще только должен быть рассмотрен 31 июля. Если Арсеньев действительно пытался поджечь себя, то это произошло буквально накануне рассмотрения этого дела.

Телеграм-канал Baza пишет, что не так давно Арсеньев написал заявление в СКР, в котором говорилось, что его предприятие умышленно банкротят и не дают ему выполнить гособоронзаказ. По информации телеграм-канала, и.о. гендиректора „Волны“ жаловался на то, что в конце сентября 2023 года после отгрузки заказа для Минобороны, цена на поставленное изделие почему-то упала в два раза: с 10 087 рублей до 4 599 рублей. В таких условиях, по словам Арсеньева, его предприятие работать не может и скоро обанкротится.

По данным „Спарк Интерфакс“, в июле 2024 года комиссия по трудовым спорам зафиксировала 58 долгов „Волны“ по зарплате на сумму более 6 млн рублей, отмечает BBC News Русская служба.

В апреле 2024 года Арсеньев вновь вернулся на должность исполняющего обязанности гендиректора „Волны“ и предприятие во главе с ним попыталось через суд по интеллектуальным правам лишить Мосиенко авторства и патента на „полезную модель „Акустический анемометр““. 23 июля июля в карточке дела появилась информация о том, что суд иск „Волны“ удовлетворил полностью.

Решение в день его вынесения опубликовано не было. Но 24 июля — за два дня до предполагаемого инцидента на Красной площади в той же карточке появилась противоположная информация — „отказать полностью“ и опубликованная резолютивная часть решения об отказе „Волне“ в иске.

С чем связано столь радикальное изменение информации о решении суда — техническим сбоем или включением административного ресурса — не известно.