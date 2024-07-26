В волости Рае столкнулись два автомобиля. Одного из водителей доставили в больницу

По предварительным данным, 72-летняя женщина, управляя автомобилем Škoda Rapid, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Peugeot Boxer, которым управлял 56-летний мужчина.

Женщина была доставлена в больницу. Оба водителя были трезвы.