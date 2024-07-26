ЧП и криминал
26.07.2024, 15:52

В волости Рае столкнулись два автомобиля. Одного из водителей доставили в больницу

 
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Сегодня в первом часу дня в полицию поступило сообщение о ДТП в деревне Лехмья, в волости Раэ.

По предварительным данным, 72-летняя женщина, управляя автомобилем Škoda Rapid, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Peugeot Boxer, которым управлял 56-летний мужчина.

Женщина была доставлена в больницу. Оба водителя были трезвы.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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