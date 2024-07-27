27.07.2024, 10:05
Исследование: армейская закалка не даст пропасть на гражданке, отслужившие зарабатывают на 2500 евро больше(27)
ФОТО: | Delfi Meedia
Проведенное Департаментом статистики по заказу Министерства обороны исследование показало, что отслужившие срочную военную службу зарабатывают почти на 2500 евро в год больше, чем их сверстники, не служившие в армии.
Результаты проведенного Департаментом статистики исследования свидетельствуют о том, что мужчина, вышедший в резерв после срочной службы в Силах обороны Эстонии, получает на 207 евро в месяц больше медианной зарплаты, чем его не служивший в армии сверстник. В годовом исчислении это означает, что резервист зарабатывает на 2 484 евро больше.
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