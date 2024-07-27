Исследование: армейская закалка не даст пропасть на гражданке, отслужившие зарабатывают на 2500 евро больше

Результаты проведенного Департаментом статистики исследования свидетельствуют о том, что мужчина, вышедший в резерв после срочной службы в Силах обороны Эстонии, получает на 207 евро в месяц больше медианной зарплаты, чем его не служивший в армии сверстник. В годовом исчислении это означает, что резервист зарабатывает на 2 484 евро больше.

Департамент статистики проанализировал доходы более 40 000 мужчин, половина из которых являются резервистами. Исследование показало, что те, кто прошел срочную военную службу (возраст 28-34 года), зарабатывали в среднем на 91 евро в месяц больше, и на 207 евро больше медианной зарплаты. Сравнение медианных зарплат показало, что те, кто отслужил срочную службу, зарабатывают 1768 евро в месяц, а те, кто не не служил, - 1561 евро в месяц. Судя по проведенному исследованию, разрыв в оплате труда увеличивается с возрастом: в 34 года мужчины, прошедшие военную службу, зарабатывают на 18% больше. резервистов также выше уровень образования и трудовой занятости.