Новости Ида-Вирумаа
27.07.2024, 12:35

Люди в очереди у погранпункта часто ходят в туалет в ... кусты. Кто им поможет?

 (49)
Очередь у погранпункта, 25 июля 2024
Очередь у погранпункта, 25 июля 2024
ФОТО: Delfi Meedia

„А где здесь туалет?„ - „Да вы в кусты можете, здесь елочки хорошие". Такие разговоры можно услышать в очереди к погранпункту в Нарве. В замковом парке, чтобы „обезопасить" территорию от вынужденных вандалов уже подрезали кусты у бастиона, но город проблемы не видит. Стационарным туалетом на Петровской площади, к удивлению горуправы, почему-то не все пользуются.

Очереди на погранпункт в Нарве немного уменьшились на этой неделе, но по утрам и вечерам, а еще когда на площадь приезжают сразу несколько автобусов, люди вновь выстраиваются в длинную вереницу. По-прежнему можно в тематических группах на фейсбуке прочитать жалобы на то, что рядом нет туалетов и нет навесов, под которыми легко спрятаться от солнца или от дождя. Люди занимают немногочисленные скамейки, которые иногда превращаются в обеденный стол, прячутся под зонтиками, чтобы не получить тепловой удар или ожоги, не промокнуть в дождь, а в туалет часто вынужденно ходят в кусты.

Если Нарвский музей, наученный горьким опытом прошлого года, когда его сквер активно пытались превратить в городской туалет те, кто стоял в автоочереди к границе и не мог отойти от своего транспорта, принял меры и подрезал кусты у бастиона, то на территории рядом с погранпунктом, конечно, не срежут деревья и кусты. Нарвский музей также пускает к себе в платный туалет, который находится в Северном дворе. Те, кто приходит перекусить там в кафе, могут воспользоваться им бесплатно.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (49)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии