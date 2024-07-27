Люди в очереди у погранпункта часто ходят в туалет в ... кусты. Кто им поможет?

Очереди на погранпункт в Нарве немного уменьшились на этой неделе, но по утрам и вечерам, а еще когда на площадь приезжают сразу несколько автобусов, люди вновь выстраиваются в длинную вереницу. По-прежнему можно в тематических группах на фейсбуке прочитать жалобы на то, что рядом нет туалетов и нет навесов, под которыми легко спрятаться от солнца или от дождя. Люди занимают немногочисленные скамейки, которые иногда превращаются в обеденный стол, прячутся под зонтиками, чтобы не получить тепловой удар или ожоги, не промокнуть в дождь, а в туалет часто вынужденно ходят в кусты.