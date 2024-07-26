В центре Таллинна загорелся отель

В четверг, 25 июля, в 14.58 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в расположенном в центре Таллинна на улице Сакала апарт-отеле заметили дым и сработала пожарная сигнализация. Сотрудники отеля немедленно приступили к эвакуации постояльцев.

На вызов отреагировали Кесклиннаская и Лиллекюлаская спасательные команды, а также Коплиская добровольческая спасательная команда. Лиллекюлаские спасатели, первыми прибывшие в отель, установили, что загорелись установленная в подвальном этаже сушильная машина и электрический провод.

Воспользовавшись пенным огнетушителем, в 15.14 спасатели ликвидировали пожар.

Никто не пострадал. Помещение проветрили, специалисты занялись неисправной сушильной машиной.

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