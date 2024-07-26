В Таллинне и Нарве автомобили сбили пешеходов(3)
Вчера произошло два дорожных происшествия. От управления транспортным средством отстранили восемь водителей с признаками употребления алкоголя или наркотиков.
В четверг, 25 июля, в 13.03 произошло дорожное происшествие в Нарве у дома по улице Креэнхольми, 39. 35-летняя женщина, выезжая задним ходом с парковки на автомобиле Honda Civic, наехала на 86-летнюю женщину. Пешехода доставили в больницу.
В 14.45 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по улице Кярбери, 18. 24-летний мужчина, поворачивая на легковом автомобиле Audi A6 налево, сбил 27-летнего мужчину, который на велосипеде пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу. Велосипедиста доставили в больницу.
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