В Таллинне и Нарве автомобили сбили пешеходов

В четверг, 25 июля, в 13.03 произошло дорожное происшествие в Нарве у дома по улице Креэнхольми, 39. 35-летняя женщина, выезжая задним ходом с парковки на автомобиле Honda Civic, наехала на 86-летнюю женщину. Пешехода доставили в больницу.

В 14.45 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по улице Кярбери, 18. 24-летний мужчина, поворачивая на легковом автомобиле Audi A6 налево, сбил 27-летнего мужчину, который на велосипеде пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу. Велосипедиста доставили в больницу.

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