ОЛИМПИАДА-2024 | Футбол. Женщины. Чемпионки мира обыграли Японию, олимпийские чемпионки - Новую Зеландию

В первых матчах (начало в 18.00 по Таллинну) сыграли команды Канады и Новой Зеландии, а также Испании и Японии.
Хозяйки турнира - француженки - едва не упустили победу в матче с командой Колумбии. Быстро поведя в счете, команда Франции легко контролировала ход матча и закончила первый тайм со счетом 3:0 в свою пользу, однако после перерыва колумбийская команда преобразилась, отквитала два мяча и едва не сравняла счет. Итог матча - 3:2 в пользу Франции.
Олимпиада-2024
Футбол. Женщины
1-й тур
Канада - Новая Зеландия 2:1 (1:1)
25 июля, 18.00, Жоффруа-Гишар
Испания - Япония 2:1 (1:1)
25 июля, 18.00, Стад ля Божуар
Нигерия - Бразилия 0:1 (0:1)
25 июля, 20.00, Матмют Атлантик
Германия - Австралия 3:0 (1:0)
25 июля, 20.00, Оранж Велодром
Франция - Колумбия 3:2 (3:0)
25 июля, 22.00, Групама Стэдиум
США - Замбия 3:0 (3:0)
25 июля, 22.00, Альянц Ривьера
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