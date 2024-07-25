ОЛИМПИАДА-2024 | Футбол. Женщины. Чемпионки мира обыграли Японию, олимпийские чемпионки - Новую Зеландию

В первых матчах (начало в 18.00 по Таллинну) сыграли команды Канады и Новой Зеландии, а также Испании и Японии.

Хозяйки турнира - француженки - едва не упустили победу в матче с командой Колумбии. Быстро поведя в счете, команда Франции легко контролировала ход матча и закончила первый тайм со счетом 3:0 в свою пользу, однако после перерыва колумбийская команда преобразилась, отквитала два мяча и едва не сравняла счет. Итог матча - 3:2 в пользу Франции.