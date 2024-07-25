Олимпиадa
25.07.2024, 20:20

ОЛИМПИАДА-2024 | Футбол. Женщины. Чемпионки мира обыграли Японию, олимпийские чемпионки - Новую Зеландию

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В четверг, 25 июля, за день до официального открытия Олимпийских игр в Париже, стартует футбольный турнир у женщин.

В первых матчах (начало в 18.00 по Таллинну) сыграли команды Канады и Новой Зеландии, а также Испании и Японии.

Хозяйки турнира - француженки - едва не упустили победу в матче с командой Колумбии. Быстро поведя в счете, команда Франции легко контролировала ход матча и закончила первый тайм со счетом 3:0 в свою пользу, однако после перерыва колумбийская команда преобразилась, отквитала два мяча и едва не сравняла счет. Итог матча - 3:2 в пользу Франции.

Олимпиада-2024

Футбол. Женщины

1-й тур

Канада - Новая Зеландия 2:1 (1:1)

25 июля, 18.00, Жоффруа-Гишар

Испания - Япония 2:1 (1:1)

25 июля, 18.00, Стад ля Божуар

Нигерия - Бразилия 0:1 (0:1)

25 июля, 20.00, Матмют Атлантик

Германия - Австралия 3:0 (1:0)

25 июля, 20.00, Оранж Велодром

Франция - Колумбия 3:2 (3:0)

25 июля, 22.00, Групама Стэдиум

США - Замбия 3:0 (3:0)

25 июля, 22.00, Альянц Ривьера

Еще больше информации об Олимпиаде ЗДЕСЬ.

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