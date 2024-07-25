25.07.2024, 14:34
Защитники животных из PETA призвали МОК убрать конный спорт из программы Олимпиад
ФОТО: | Delfi Meedia
PETA призвала МОК убрать конный спорт из программы Олимпиад, сообщает Sports.ru.
PETA – „Люди за этичное обращение с животными“, крупная американская организация по защите животных.
Защитники животных обратились в МОК после инцидента с трехкратной олимпийской чемпионкой по конному спорту Шарлоттой Дюжарден, которую отстранили от Парижа-2024 за жестокое обращение с лошадьми.
„Послание Международному олимпийскому комитету должно быть ясным: необходимо исключить конный спорт из программы Олимпийских игр“, – заявили в PETA.
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