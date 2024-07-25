В Нарве в новую школу кидали камнями. Виновного отправили на принудительное лечение
В Нарве мужчина повредил камнями три окна недавно реконструированной Кесклиннаской школы. Это случилось после того, как подрядчик передал Нарве здание. Школу экстренно застраховали, личность мужчины установили, пишет Gazeta.ee
Школа была передана строителями муниципалитету в конце июня. Тогда же у новейшего учебного здания начал регулярно появляться мужчина, как говорят, сорока-пятидесяти лет. Он вел себя в целом странно, но главное — кидал в окна камни.
Три окна не были им разбиты, но повреждены — появились сколы, трещины. При этом школьное здание еще не успели застраховать, что обычно происходит после того, как объект передают городу.
„Мы были, конечно, в шоке. Невозможно представить себе нормального нарвитянина, готового кидать камни в окна только что построенной красивой школы. Люди, которые живут в Нарве, ценя городскую среду, то, что их окружает, так себя не ведут“, — говорит вице-мэр Нарвы по вопросам городского хозяйства Олег Карпиков.
Он сообщает, что руководители Нарвы оперативно собрались по этому поводу, решив как можно быстрее страховать здание, чтобы не платить за то, что еще может быть разбито злоумышленником.
„В течение одного дня получили предложения от трех страховых фирм и тут же заключили договор с той, что прислала самое выгодное, с Salva Kindlustuse AS. Застраховали от всего — в том числе вандализма, внутреннего в том числе. Собственная ответственность тут составила 600 евро. От повреждения стекол снаружи застраховали отдельно. Самоответственность — 100 евро. Мы это сделали и очень быстро“, — отмечает Олег Карпиков.
Стремительность решения вопроса вице-мэр объясняет тем, что было известно, что атаки могут продолжиться. Мужчина продолжал гулять у здания, о чем свидетельствовали в частности записи с камер наблюдения.
„По факту вандализма мы обратились в полицию, а потом узнали, что бросавший камни человек состоит на учете в психиатрической больнице. У него есть, скажем, справка, что он болен, и имеется уже набор совершенных им противозаконных поступков, а, соответственно, вероятность, что он продолжит вредить школе. При этом опять же ясно, что в такой ситуации ждать возмещения ущерба от виновника, скорее всего, безнадежное дело. Если человек болен, то как тут можно чего-то добиться?“ — рассуждает Карпиков.
Что интересно, новую школу застраховали вместе с новым нарвским детским садом, что на улице Харидузе, открытом еще в середине апреля. То есть до последнего времени здание функционировало без страховки.
Страховка школы и детского сада будет обходиться Нарве примерно в три тысячи евро ежегодно.
О нападавшем на школу с камнями почти ничего не известно. Учился ли он когда-то в Кесклиннаской школе, имеет ли на нее какие-то обиды, неизвестно. Очень вероятно, что атаки на окна не были ничем мотивированы, кроме заболевания атаковавшего.
По информации Олега Карпикова, после последних противозаконных действий мужчина был помещен на принудительное лечение.
Новую Кесклиннаскую школу сейчас обставляют мебелью, а скоро начнут установку различного оборудования, компьютерного, прежде всего. 1 сентября она примет учеников после почти двухгодичного ремонта.
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