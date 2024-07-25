Пострадавший по вине пьяного водителя мотоциклист скончался в больнице

20 июля в 18.00 в центр тревоги поступило сообщение об аварии в деревне Нурме в волости Тори. Авария произошла на пересечении шоссе Таллинн-Пярну-Икла и Нурме-Папсааре, где 53-летний мужчина на автомобиле Škoda в состоянии алкогольного опьянения совершал поворот налево и врезался в мотоцикл, едущий по главной дороге. Водитель мотоцикла, 64-летний мужчина, был доставлен в больницу, где, к сожалению, сегодня утром скончался.

Руководитель патрульной группы Ляэнеской префектуры Эйво Эвертсоо говорит, что, к сожалению, некоторые люди до сих пор не понимают, что употребление алкоголя и вождение автомобиля несовместимы. „Вождение в нетрезвом виде может иметь трагические последствия. Поэтому я обращаюсь ко всем, кто заметит на дороге водителя с подозрительной манерой вождения — немедленно сообщите об этом в полицию. Кроме того, помешайте сами или позвоните по номеру 112, если увидите, что человек, употреблявший алкоголь, хочет сесть за руль“, — призвал страж порядка.