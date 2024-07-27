Мифы о финансовом мошенничестве: помогает ли защитить деньги обертывание банковской карты в фольгу?

По словам Ткаченко, всегда следует относиться с подозрением к просьбам принять на свой счет определенную сумму денег, подержать ее там какое-то время, а затем перевести третьему лицу. Часто с таким предложением бывает связана возможность получить комиссионные за хранение денег. „В этом случае вы рискуете стать денежным мулом, – пояснил Ткаченко. – Разрешая кому-то использовать свой счет, человек может неосознанно способствовать отмыванию денег или совершению других преступлений, что в итоге способно привести к уголовной ответственности“.

Чтобы избежать копирования данных карты, он советует быть внимательнее и не использовать подозрительные банкоматы и платежные терминалы – с их помощью мошенникам проще получить данные человека, чем незаметно провести устройством по его банковской карте.

По словам Виктора Ткаченко, хотя с помощью различных устройств действительно можно получить данные и деньги с банковской карты, на самом деле риск этого не очень велик: „Для получения данных или денег необходимо держать платежный терминал или другое подобное устройство очень близко к поддерживающей бесконтактные платежи карте и в определенном положении относительно чипа карты. Это сложно сделать незаметно, и в большинстве случаев терминал не может считать карту через кошелек или сумку“. Для защиты денег достаточно положить карту в кошелек и надежно убрать его в сумку или рюкзак. „Не нужно оборачивать карту в фольгу“, - добавил Ткаченко.

Распространено мнение, что, держа платежный терминал или другое подобное устройство рядом с карманом или кошельком жертвы, мошенники могут незаметно снять деньги с банковской карты человека, например, проходя мимо него на улице, в автобусе или в очереди в магазине. Один из распространяющихся в интернете курьезных советов на этот случай – держать банковскую карту обернутой в фольгу, чтобы устройство мошенника не могло ее считать.

Миф 3: публичные сети Wi-Fi надежных организаций достаточно безопасны для выполнения банковских операций

Ткаченко предупредил, что не следует использовать сети Wi-Fi в аэропортах, кафе, библиотеках и других общественных местах для входа в интернет-банк и банковские приложения или для совершения онлайн-покупок: „Общественные сети часто незащищены, поэтому мошенникам легко перехватить данные и пароли пользователей и получить доступ к их счетам“.

Он отметил, что мошенники используют уязвимости публичных сетей Wi-Fi в своих интересах. Один из методов – атака типа „человек посередине“ (man-in-the-middle attack), когда мошенник располагается между устройством пользователя и роутером сети Wi-Fi и перехватывает всю отправляемую и получаемую информацию. Кроме того, мошенники создают сети Wi-Fi, похожие на сети в аэропортах или других общественных местах. Пользуясь такими сетями, человек может случайно передать свои данные мошеннику. „Всегда следует использовать надежное интернет-соединение, мобильный интернет или раздачу интернета с телефона и избегать использования важных аккаунтов через публичные сети“, - сказал Ткаченко.

Миф 4: если у организации красивый веб-сайт – это надежное учреждение

Мошенники часто скрываются под видом различных организаций и компаний: они представляются банками, полицией, судебными чиновниками, благотворительными организациями или предприятиями. Столкнувшись с неизвестной организацией, люди часто отправляются на ее веб-сайт. „Однако, представительный сайт не является признаком надежной организации, поскольку любой желающий может купить домен и быстро создать современный сайт. Чтобы понять, является ли организация настоящей, стоит поискать информацию о том, встречали ли люди случаи мошенничества, взаимодействуя с организацией с таким же названием“, - сказал Ткаченко.

Миф 5: для идентификации банк может попросить пароль

Очень распространенный прием, с помощью которого мошенники получают необходимую для доступа к чужим деньгам информацию – спросить пароль от интернет-банка или PIN-код, притворившись представителем банка. „Банки никогда не запрашивают пароли или другую конфиденциальную информацию по телефону или электронной почте. Если у вас это спрашивают, можно быть уверенным – речь идет о мошенничестве“, - напомнил Ткаченко. Для идентификации человека банк может спросить, например, имя, личный код или ответ на заранее установленный вопрос безопасности.

„Если вы подозреваете, что стали жертвой финансового мошенничества или кто-то посторонний получил доступ к вашим деньгам, немедленно свяжитесь со своим банком и сообщите в полицию“, - добавил Ткаченко.

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