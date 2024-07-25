Конец мифа о братстве. Подавляющее большинство жителей Украины теперь говорит в быту на украинском и не считает русских братским народом

В обнародованных 24 июля результатах опроса социологи сообщают, что 78% опрошенных сообщили им, что считают своим родным языком украинский. Более 70% сказали, что дома и вне дома общаются исключительно или преимущественно на украинском.

Ещё 18-20% утверждают, что пользуются украинским и русским в равной степени. Тех, кто разговаривает только на русском или преимущественно на русском — 8-11%.

Еще в 2015 году, после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, как напоминает Центр Разумкова, родным языком украинский называли 60% респондентов, а дома на нем разговаривала ровно половина.

Отчасти рост доли украиноязычных в опросах социологов можно объяснить потерей Украиной большинства традиционно русскоязычных территорий. В результате боевых действий в 2014–2024 гг. под российской оккупацией оказались, по приблизительным оценкам, около 10% исходного населения страны, причем это как раз были земли с населением, которое считалось преимущественно пророссийским и русскоязычным.

С другой стороны, на состав отвечающих повлияла и эмиграция миллионов украинцев, вынужденных бежать от войны и в массе своей очень вряд ли симпатизирующих России.

„Дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан“, — предупреждает Центр Разумкова.

В ходе опроса социологи выясняли и то, как изменяется отношение к России. Почти четверо из каждых пяти опрошенных — 78% — ассоциируют Россию с отсталостью и регрессом. В 2017 году таких было лишь чуть больше половины. Передовой и прогрессивной Россию теперь считают всего 4%.