Конец мифа о братстве. Подавляющее большинство жителей Украины теперь говорит в быту на украинском и не считает русских братским народом
Агрессивные попытки России удержать „братский украинский народ“ под своим контролем привели к тому, что теперь подавляющее большинство жителей, свободных от оккупации территорий Украины, говорит в быту на украинском и больше не считает русских братским народом. Об этом пишет BBC News Русская служба, ссылаясь на данные последнего опроса социологической компании Центр Разумкова.
В обнародованных 24 июля результатах опроса социологи сообщают, что 78% опрошенных сообщили им, что считают своим родным языком украинский. Более 70% сказали, что дома и вне дома общаются исключительно или преимущественно на украинском.
Ещё 18-20% утверждают, что пользуются украинским и русским в равной степени. Тех, кто разговаривает только на русском или преимущественно на русском — 8-11%.
Еще в 2015 году, после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, как напоминает Центр Разумкова, родным языком украинский называли 60% респондентов, а дома на нем разговаривала ровно половина.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опрос: 41% украинцев считают себя единым народом с россиянами, 55% с этим не согласны
Отчасти рост доли украиноязычных в опросах социологов можно объяснить потерей Украиной большинства традиционно русскоязычных территорий. В результате боевых действий в 2014–2024 гг. под российской оккупацией оказались, по приблизительным оценкам, около 10% исходного населения страны, причем это как раз были земли с населением, которое считалось преимущественно пророссийским и русскоязычным.
С другой стороны, на состав отвечающих повлияла и эмиграция миллионов украинцев, вынужденных бежать от войны и в массе своей очень вряд ли симпатизирующих России.
„Дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан“, — предупреждает Центр Разумкова.
В ходе опроса социологи выясняли и то, как изменяется отношение к России. Почти четверо из каждых пяти опрошенных — 78% — ассоциируют Россию с отсталостью и регрессом. В 2017 году таких было лишь чуть больше половины. Передовой и прогрессивной Россию теперь считают всего 4%.
Центр Разумкова взял за основу для одного из вопросов советско-имперскую мифологему о братстве русского и украинского народов и предложил респондентам на выбор три варианта: „всегда были и остаются братскими народами“, „раньше были, но больше — нет“ и „никогда не были братскими народами“.
Выяснилось, что целых 44% жителей свободной Украины теперь предпочитают считать, что украинцы и русские вообще никогда не были братскими народами. И еще 46% говорят, что раньше они таковыми были, но больше не являются.
То есть, тезис о „братстве“ теперь отвергают 90% украинцев. В 2017 году таких было две трети, а соглашались с этим тезисом 27% респондентов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы верят в победу над Россией, но меньше поддерживают Зеленского. Социологи — о настроениях в Украине весной 2024 года
„Особенно заметные перемены в сравнении с 2017 годом произошли в восточном и южном регионах“, — отмечают в Центре Разумкова.
В ходе опроса в 2017 году больше половины жителей этих регионов Украины, которые традиционно рассматривались как пророссийские, считали, что русские и украинцы „всегда были и остаются братскими народами“. Теперь там таких всего 7%.
На радикальную позицию — „никогда не были братьями“ — большинство не перешло, таких нашлось 34% на востоке и 21,5% на юге, но теперь до двух третей местных жителей соглашаются с тезисом, что украинский и русский народы раньше были братскими — но больше ими не являются.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.