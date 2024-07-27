Аркадий Бабченко - Артемию Троицкому: хватит мечтать о „прекрасной“ России будущего. Лучше помоги отогнать машины в Украину!
Двое видных российских журналистов, много лет проживающих в Эстонии, Артемий Троицкий и Аркадий Бабченко, не поладили между собой. В недавнем интервью Троицкий отметил, что Бабченко не нужно давать оружие, так как в Эстонии ему ничего не грозит и опасения за собственную жизнь беспочвенные. Бабченко, с первого дня российского вторжения помогающий Украине, остался в недоумении от заявлений Троицкого. Неужели Эстония оказалась слишком маленькой для журналистов и лидеров общественного мнения такого уровня как Троицкий и Бабченко?
„К Артемию Троицкому у меня нет никаких претензий и вопросов! Он на меня взъелся, это его надо спросить, что у него с Бабченко. Думаю, дело в том, что мне не особо нравился Алексей Навальный, который хотел бороться с коррупцией в Минобороны России. На мой взгляд, коррупция в Минобороны России нам только на благо, но если люди ждут „прекрасную“ и свободную от коррупции Россию, армия которой также свободна от коррупции, то это их право. У меня нет вопросов к Артемию. И между нами нет вражды.
Друзья, если вы хотите помочь и построить прекрасную Россию будущего, приходите сюда, и мы дадим вам машину, чтобы отогнать ее в Украину! Или помогите донатами. Вся остальная болтовня мне неинтересна — это не мой мир. Я больше не живу в этом мире и мне все равно, что обо мне говорит Артемий Троицкий, Владимир Путин, Захар Прилепин или кто-то еще“ - сказал Аркадий Бабченко.