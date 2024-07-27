Аркадий Бабченко - Артемию Троицкому: хватит мечтать о „прекрасной“ России будущего. Лучше помоги отогнать машины в Украину!

„К Артемию Троицкому у меня нет никаких претензий и вопросов! Он на меня взъелся, это его надо спросить, что у него с Бабченко. Думаю, дело в том, что мне не особо нравился Алексей Навальный, который хотел бороться с коррупцией в Минобороны России. На мой взгляд, коррупция в Минобороны России нам только на благо, но если люди ждут „прекрасную“ и свободную от коррупции Россию, армия которой также свободна от коррупции, то это их право. У меня нет вопросов к Артемию. И между нами нет вражды.