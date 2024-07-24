Опрос: отсоединение ЭПЦ МП от Москвы считают оправданным 77% эстонцев и лишь треть неэстонцев

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Turu-uuringute AS по заказу Государственной канцелярии.

У респондентов спросили, считают ли они оправданным отделение ЭПЦ МП от Московского патриархата, поскольку последний поддерживает военные действия РФ против Украины.

60% ответили утвердительно, 23% - отрицательно, остальные затруднились занять позицию. При этом среди эстонцев отсоединение ЭПЦ МП от материнской церкви считают оправданным 77%, а среди представителей других национальностей - 29%. Неоправданным такой шаг считают 8% эстонцев и 52% неэстонцев.

Опрос был проведен в период с 12 по 18 июня. В нем приняли участие 1502 человека в возрасте от 15 лет.

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