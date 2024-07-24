Владимир Зеленский позвонил Кристену Михалу

Об этом Зеленский написал в социальной сети X.

„У меня был продуктивный телефонный разговор с Кристеном Михалом в его первый день на посту премьер-министра Эстонии, я пожелал ему успехов в работе на благо его страны“, - сообщил Зеленский.

Президент отметил, что Эстония является одним из самых принципиальных союзников Украины, выразив благодарность за ежегодную оборонную поддержку, составляющую 0,25% ВВП Эстонии. По его словам, это долгосрочное стратегическое обязательство служит отличным примером для других партнеров.

„Премьер-министр Михал также подтвердил продолжение поддержки пути Украины к членству в ЕС и НАТО. Мы обсудили текущее сотрудничество, в том числе между нашими оборонными компаниями, и договорились встретиться при первой возможности“, - написал Зеленский.

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