Владимир Зеленский позвонил Кристену Михалу
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом в его первый день на посту. Зеленский подчеркнул, что они обсудили текущее сотрудничество, в том числе между оборонными компаниями двух стран, и договорились встретиться при первой возможности.
Об этом Зеленский написал в социальной сети X.
„У меня был продуктивный телефонный разговор с Кристеном Михалом в его первый день на посту премьер-министра Эстонии, я пожелал ему успехов в работе на благо его страны“, - сообщил Зеленский.
Президент отметил, что Эстония является одним из самых принципиальных союзников Украины, выразив благодарность за ежегодную оборонную поддержку, составляющую 0,25% ВВП Эстонии. По его словам, это долгосрочное стратегическое обязательство служит отличным примером для других партнеров.
„Премьер-министр Михал также подтвердил продолжение поддержки пути Украины к членству в ЕС и НАТО. Мы обсудили текущее сотрудничество, в том числе между нашими оборонными компаниями, и договорились встретиться при первой возможности“, - написал Зеленский.
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