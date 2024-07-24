В Париже задержан россиянин по подозрению в дестабилизации Игр

В Париже взят под стражу 40-летний гражданин России. Об этом во вторник, 23 июля, сообщила прокуратура французской столицы. Мужчину подозревают в „разведывательной деятельности в интересах иностранного государства с целью разжигания боевых действий во Франции“. Россиянину предъявлено обвинение, уточняет газета Le Parisien.

При обыске в квартире подозреваемого были обнаружены „улики, позволяющие предположить, что он готовил пророссийскую операцию по дестабилизации ситуации во Франции во время проведения Олимпийских игр“, рассказал собеседник издания, близкий к следствию. Другой источник сообщил журналистам, что речь может идти о „масштабном проекте“, который мог иметь „серьезные“ последствия.

Следствие ведет Главное управление внутренней безопасности МВД Франции - то есть контрразведывательный, а не контртеррористический орган, поясняет Le Parisien. В случае признания мужчины виновным ему грозит до 30 лет тюрьмы.

Под Парижем арестован предполагаемый диверсант из Донбасса

5 июня стало известно об аресте близ аэропорта Шарль-де-Голль под Парижем выходца из Донбасса, имеющего российское и украинское гражданство. СМИ сообщили, что 26-летний мужчина был доставлен в больницу с серьезными ожогами лица после взрыва самодельной бомбы, которую он собирал. При обыске в его гостиничном номере было обнаружено несколько взрывных устройств и сырье для из изготовления, а также деньги, поддельные паспорта и стрелковое оружие.

По предварительным данным, подозреваемый пытался изготовить несколько взрывных устройств, чтобы уничтожить французское военное оборудование, предназначенное для поставки в Украину. Следствие по этому делу Главное управление внутренней безопасности французского МВД ведет совместно с Национальной антитеррористической прокуратурой Франции.

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