Квалификация Лиги конференций: „Флора“ не смогла забить чемпиону Сан-Марино

„Флора“ активно начала игру, и через несколько минут после стартового свистка удар головой Марка Андерса Лепика пришелся в штангу, но хозяева смогли отразить атаки „Флоры“ и создать несколько моментов. В первом тайме футболисты „Флоры“ нанесли 9 ударов, хозяева 2.

Во втором тайме „Виртус“ лучше вошел в игру, но „Флора“ продолжала контролировать ситуацию. На 60-й минуте вратарь „Виртуса“ не справился с ударом Сергея Зенёва, но защитник хозяев выбил мяч с линии ворот. Через 15 минут Зенёв снова был близок к голу, но попал в штангу. „Флора“, которая нанесла во втором тайме 7 ударов, продолжала искать счастье у чужих ворот, но безуспешно.

Ответная игра состоится 30 июля в Таллинне. Победитель двухматчевого противостояния „Флора“ – „Виртус“ сыграет с победителем пары „Викингур“ (Исландия) - „Эгнатия“ (Албания).

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