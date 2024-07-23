ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (881-й день) | 32% украинцев готовы к территориальным уступкам России, 55% против

Дроны атаковали паром в порту „Кавказ“ в Керченском проливе, есть погибший и пострадавшие

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об атаке беспилотниками паромного судна в порту „Кавказ“ в Темрюкском районе. По его словам, в результате атаки есть погибший и пострадавшие.

„Этим утром беспилотниками было атаковано паромное судно в порту „Кавказ“. (…) Возгорание локальное, угрозы распространения огня нет. К сожалению, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший“, — написал Кондратьев в телеграм-канале.

Залужный: технологии станут решающими в российско-украинской войне

Посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный выступил на конференции Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне. По его словам, война, которая началась в 2022 году, „совершенно не похожа“ на ту, которая велась с 2014 года. Главным ее отличием являются новые формы применения новейших технологий.

„…Сегодня мы уже изобрели способ сражаться и побеждать более сильные армии XXI века. Очевидно, что именно технологии должны обеспечить устойчивость украинской нации“, — заявил Залужный, добавив, что российско-украинская война — это „еще не война будущего“, это „война переходного периода“.

„Вполне логично, что именно эти изменения, придуманные на полях сражений российско-украинской войны, скорее всего, будут определять контуры войн и военного искусства в XXI веке. И самое главное — они станут фундаментом всей глобальной системы безопасности будущего“, — отметил посол Украины в Великобритании.

Опрос: 32% украинцев готовы к территориальным уступкам России ради мира, 55% против

Опрос Киевского международного института социологии (КМИС), который был проведен 16-22 мая и 20-25 июня 2024 года, показал, что большинство граждан (55%) не согласны на территориальные уступки России ради прекращения войны.