ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (881-й день) | 32% украинцев готовы к территориальным уступкам России, 55% против
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Дроны атаковали паром в порту „Кавказ“ в Керченском проливе, есть погибший и пострадавшие
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об атаке беспилотниками паромного судна в порту „Кавказ“ в Темрюкском районе. По его словам, в результате атаки есть погибший и пострадавшие.
„Этим утром беспилотниками было атаковано паромное судно в порту „Кавказ“. (…) Возгорание локальное, угрозы распространения огня нет. К сожалению, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший“, — написал Кондратьев в телеграм-канале.
Залужный: технологии станут решающими в российско-украинской войне
Посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный выступил на конференции Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне. По его словам, война, которая началась в 2022 году, „совершенно не похожа“ на ту, которая велась с 2014 года. Главным ее отличием являются новые формы применения новейших технологий.
„…Сегодня мы уже изобрели способ сражаться и побеждать более сильные армии XXI века. Очевидно, что именно технологии должны обеспечить устойчивость украинской нации“, — заявил Залужный, добавив, что российско-украинская война — это „еще не война будущего“, это „война переходного периода“.
„Вполне логично, что именно эти изменения, придуманные на полях сражений российско-украинской войны, скорее всего, будут определять контуры войн и военного искусства в XXI веке. И самое главное — они станут фундаментом всей глобальной системы безопасности будущего“, — отметил посол Украины в Великобритании.
Опрос: 32% украинцев готовы к территориальным уступкам России ради мира, 55% против
Опрос Киевского международного института социологии (КМИС), который был проведен 16-22 мая и 20-25 июня 2024 года, показал, что большинство граждан (55%) не согласны на территориальные уступки России ради прекращения войны.
Доля украинцев, которые готовы к территориальным уступкам для скорейшего достижения мира и сохранения независимости, в мае 2024 года составила 32%, но, согласно опросу, это число значительно выросло с мая 2023 года.
В конце 2023 года готовых на уступки России украинцев было 19%, в феврале 2024 года — 26%, а уже в мае 2024 года — 32%.
Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине
Верховная Рада утвердила внесенные в парламент указы президента Зеленского о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней, до 9 ноября.
„Парламент поддержал продление действия военного положения на 90 дней. Соответственно, с 12 августа по 9 ноября“, — сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Украина мобилизировала около 3,8 тыс. заключенных
В Вооруженных силах Украины уже служат 3,8 тысячи заключенных, заявил „Украинской правде“ секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
„Большинство из них недавно завершили обучение. Но среди них уже есть и раненые, и погибшие“, — сказал Костенко. Верховная Рада приняла закон, предусматривающий добровольную мобилизацию отдельных категорий заключенных 8 мая.
Венгрия против выплаты Украине 6,5 миллиарда евро из-за „Лукойла“
Венгрия будет блокировать выплаты в 6,5 миллиарда евро из Европейского фонда мира для поставок оружия Украине, пока не решится вопрос с транзитом нефти „Лукойла“, заявил глава МИД страны Петер Сийярто. В Будапеште считают, что Брюссель должен надавить на Киев, чтобы позволить возобновить поставки нефти через украинскую территорию.