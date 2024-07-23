Правда ли, что на этом видео показана „армия ветеранов“, которую начали формировать после покушения на Трампа?

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13 июля в Пенсильвании местный житель Томас Мэттью Крукс открыл огонь на предвыборном митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа. Один человек погиб, двое были госпитализированы в тяжёлом состоянии, самого политика пуля легко ранила в ухо. После неудачного покушения на Трампа в интернете распространились многочисленные фейки и конспирологические версии произошедшего.

В субтитре на вирусном видео указано, что оно предоставлено организацией под названием CVMA CA 33-1. Аббревиатура CVMA расшифровывается как Ассоциация ветеранов-мотоциклистов (Combat Veterans Motorcycle Association), а буквосочетание CA указывает на штат Калифорния. На главной странице официального сайта организации представлены те же логотипы, что и в разошедшемся по Telegram-каналам ролике.

На сайте калифорнийского отделения CVMA говорится, что оно объединяет ветеранов боевых действий и единомышленников, которые „разделяют любовь к езде на мотоциклах“. В том же разделе сайта сказано, что члены ассоциации поддерживают и/или принимают участие в тематических мероприятиях, а также делают пожертвования в учреждения и благотворительные организации, занимающиеся помощью ветеранам.