Правда ли, что на этом видео показана „армия ветеранов“, которую начали формировать после покушения на Трампа?
В июле 2024 года в Telegram-каналах появился ролик, на котором якобы показано военизированное подразделение, созданное на случай „возможных гражданских беспорядков после покушения на Трампа“. Мы проверили достоверность этой новости.
На видео, распространившемся в Telegram 18 июля и длящемся чуть более 20 сек., показано просторное помещение, в котором рядом со стульями стоят сотни людей в одинаковых кожаных жилетках. В начале ролика участники мероприятия снимают головные уборы, а затем хором произносят некую клятву. „В США формируется огромная армия ветеранов перед лицом возможных гражданских беспорядков после покушения на Трампа“, — прокомментировал видео в своём Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьёв (257 000 просмотров на момент написания этого разбора). Аналогичные посты появились в каналах „На самом деле в Днепре“ (1,6 млн просмотров с учётом репоста в „Мир сегодня с „Юрий Подоляка““), „Дядя Слава“ (187 000), „Путин в Telegram“ (186 000), „Шейх Тамир“ (120 000), „Украина.ру“ (116 000) и „Выпускайте Кракена!“ (105 000).
13 июля в Пенсильвании местный житель Томас Мэттью Крукс открыл огонь на предвыборном митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа. Один человек погиб, двое были госпитализированы в тяжёлом состоянии, самого политика пуля легко ранила в ухо. После неудачного покушения на Трампа в интернете распространились многочисленные фейки и конспирологические версии произошедшего.
В субтитре на вирусном видео указано, что оно предоставлено организацией под названием CVMA CA 33-1. Аббревиатура CVMA расшифровывается как Ассоциация ветеранов-мотоциклистов (Combat Veterans Motorcycle Association), а буквосочетание CA указывает на штат Калифорния. На главной странице официального сайта организации представлены те же логотипы, что и в разошедшемся по Telegram-каналам ролике.
На сайте калифорнийского отделения CVMA говорится, что оно объединяет ветеранов боевых действий и единомышленников, которые „разделяют любовь к езде на мотоциклах“. В том же разделе сайта сказано, что члены ассоциации поддерживают и/или принимают участие в тематических мероприятиях, а также делают пожертвования в учреждения и благотворительные организации, занимающиеся помощью ветеранам.
В комментарии агентству AFP представитель отделения CVMA в Калифорнии пояснил, что разошедшееся по соцсетям видео было снято в июне 2023 года в Колорадо на национальном съезде организации. Это подтверждает ролик, который „Проверено“ обнаружило в YouTube, — его автор прямо указывает, что запечатлел съезд CVMA, состоявшийся 10 июня 2023 года. „Мы стояли и декламировали слова национального гимна, вот и всё“, — говорится в описании. Видео, снятое с того же ракурса, что и вирусное, размещено в TikTok, но оно на две секунды короче версии, разошедшейся по соцсетям.
Вероятный первоисточник ролика, недавно ставшего популярным в русскоязычных Telegram-каналах, — видео, опубликованное в Facebook 10 июня 2023 года. „Вот как начался национальный съезд CVMA в этом году. Вот о чём это всё“, — указал в подписи пользователь с никнеймом Combat Veteran Rider. В этот момент люди на видео декламировали Клятву верности, которую американцы произносят перед флагом США.
В декабре 2023 года, когда ролик разошёлся с ложными подписями в португалоязычном сегменте интернета, представители калифорнийского отделения CVMA в разговоре с фактчекерами AFP подчёркивали: „Мы неполитическая организация, а это значит, что мы не участвуем в политических мероприятиях, сборе средств, лоббировании или политической активности“. Когда видео вновь стало популярным уже после покушения на Трампа, представители этого и других филиалов ассоциации не ответили на просьбу о комментарии.
Видео распространялось в интернете с неверными подписями и раньше. Так, в середине июня 2023 года, спустя несколько дней после завершения съезда CVMA в Колорадо, ролик опубликовали в Twitter (ныне — X) с подписью, будто на записи запечатлены „тысячи связанных с Трампом неонацистов“.
Таким образом, вирусный ролик был снят не в июле 2024 года, а в июне 2023-го. На видео показана не „армия“, формирующаяся на случай „возможных беспорядков после покушения на Трампа“, а съезд ветеранов-байкеров.
Итог: Неправда