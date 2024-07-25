25.07.2024, 11:19
Чемпионы мира и Европы, звезды АПЛ. За кем следить на футбольном олимпийском турнире?
ФОТО: | Scanpix
Мужской футбольный турнир Олимпийских игр 2024 года в Париже пройдет с 24 июля по 9 августа. RusDelfi представляет игроков, за которыми точно следует следить.
Мужские сборные будут представлены игроками до 23 лет (родились после 1 января 2001 года). Однако некоторые сборные привезли звездных футболистов (можно включать троих игроков старше этого возраста), имена которых у многих на слуху.
Уже заказано?