ВИДЕО | Латвийская пляжная волейболистка раскритиковала форму латвийской делегации

„Олимпийские игры - это мощный маркетинговый инструмент для каждой страны. Даже олимпийская форма может стать инструментом, чтобы показать свою страну миру и заинтересовать других. Форма может рассказать гораздо больше, чем просто о внешнем виде, она может послать сигнал о важных темах. Так же, как и Олимпийские игры являются большим праздником, для спортсменов очень важно, чтобы у них была, отличная, красивая форма, поскольку они заслужили свой спорт на самой большой арене в мире“, - написала Самойлова в описании к своему видео в социальной сети TikTok.

„Латвия - маленькая страна, и, возможно, у нас не так много одежды и она не самого лучшего качества, но нам определенно нужно подумать о своей рекламе, мы должны работать лучше. Можно ли носить эту коллекцию? Да. Я смогу ее носить после Олимпиады в повседневной жизни, и это будет простая одежда для тренировок, что является плюсом для многих спортсменов. Но представляет ли она Латвию наилучшим образом, является ли частью праздника для латвийских спортсменов? Я так не думаю“, - отметила она.

В видеоролике спортсменка также показывает различные наряды, которые олимпийцы кладут в свою сумку, отправляясь на игры в Париж. Если наряду для церемонии открытия Самойлова дала восемь звезд из десяти, то оценки за различные виды повседневных нарядов варьируются от 2 до 6 звезд.

„Мне кажется, что в коллекции преобладают серый и черный цвета, и все это выглядит очень скучно. Не хватает латвийской идентичности. Например, на чемоданах даже нет надписи „Латвия“. У маек, надписи „Латвии“ и [символизирующих Латвию] трех звезд один и тот же цвет, который сложно заметить. Эту коллекцию дизайнеры создавали два года“, - заявила Самойлова в своем видеоролике, поинтересовавшись у подписчиков, как они оценивают олимпийскую форму для латвийских спортсменов.

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