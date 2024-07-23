Спасателям Ида-Вирумаа пришлось поработать: в Нарве в беду попала чайка, в Кохтла-Ярве в ящике кухонного стола загорелись...батарейки!(3)
Минувшие сутки для спасателей Ида-Вирумаа прошли без больших происшествий, но вызовы были не совсем обычными.
22 июля в 11.01 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в проводах на крыше жилого дома на Таллиннском шоссе в Нарве чайка застряла чайка.
Когда прибыли спасатели, их встретил представитель квартирного товарищества, который пустил спасателей на крышу. Спасатели освободили птицу, отпустив ее на волю.
В 16.22 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в квартире на улице Оутукумпу в Ярвеском районе Кохтла-Ярве в ящике кухонного стола загорелись батарейки. Спасатели проникли в квартиру на пятом этаже и увидели, что жилец уже потушил батареи водой.
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